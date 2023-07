Wat zijn de opties voor De Vries na zijn ontslag in de Formule 1?

Lars Leeftink

Vrijdag 14 juli 2023 14:03 - Laatste update: 14:21

Nyck de Vries werd afgelopen dinsdag na tien races in het Formule 1-seizoen 2023, zijn eerste seizoen in de koningsklasse, ontslagen door AlphaTauri. Daniel Ricciardo zal vanaf de Grand Prix van Hongarije zijn vervanger zijn. Voor De Vries betekent dit dat hij op zoek moet naar iets anders. Wat zijn de opties?

De Vries begon zijn carrière in het karten, zoals veel coureurs dat doen. In 2012 maakte hij de stap naar de Eurocup Formula Renault 2.0, waar hij de jaren daarna zou rijden. In 2016 mocht hij rijden in de GP3 namens ART, waarna hij in 2017 en 2018 de kans kreeg in de Formule 2. Dit deed hij bij Rapax en Prema. Met een zevende en vierde plaats tijdens die twee seizoenen maakte De Vries een aardige indruk, waarna hij in 2019 namens ART mocht uitkomen in de Formule 2. Dit bleek een groot succes, want de Nederlander werd met 266 punten kampioen. Ondertussen begon de Nederlander ook al in het enduraceracen actief te worden. Het kampioenschap in F2 leverde echter geen Formule 1-stoeltje op.

Formule E

In plaats daarvan zou De Vries namens Mercedes gaan rijden in de Formule E, de elektrische raceklasse. In 2019-20, 2020-21 en 2021-22 zou hij dit met succes doen. In 2019-20 werd hij elfde met 60 punten, maar in 2021 werd hij wereldkampioen in de raceklasse met 99 punten. Tijdens het seizoen 2021-22 bleef succes uit dankzij een negende plaats (106 punten), maar in de tussentijd was De Vries altijd actief gebleven in het enduranceracen. Tevens was hij vaak te vinden in de paddock van de Formule 1. Hij was reservecoureur van Mercedes en mocht in 2022 onder meer vrije trainingen rijden voor Williams, Aston Martin en Mercedes. In Monza greep hij tijdens het seizoen 2022 zijn kans toen Alex Albon vervangen moest worden door negende te worden en bij zijn debuutweekend twee punten te verzamelen. Hij maakte zoveel indruk dat AlphaTauri hem een stoeltje besloot te geven voor 2023.

AlphaTauri

Aan dat avontuur is na tien races echter al een einde gekomen. De Nederlander kwam als ervaren coureur naar de Formule 1, maar had nog geen volledig seizoen en raceweekend in de sport gereden. Met drie keer een P14, twee keer een P17 en P18 en daarnaast een P12 en twee uitvalbeurten maakte hij geen indruk. Yuki Tsunoda versloeg De Vries met 8-2 tijdens zowel de race als de kwalificatie, wat voor adviseur Helmut Marko en Red Bull reden genoeg was om De Vries nog voor de winterstop te vervangen door Daniel Ricciardo. De vraag is nu vooral waar De Vries zijn toekomst ligt.

Terugkeer in Formule E?

De eerste optie is een terugkeer in de Formule E, waar De Vries jaren actief was. Het grootste struikelblok zou kunnen zijn dat Mercedes niet meer actief is in de raceklasse, waardoor een ander team een poging met hem moet willen wagen. De vraag is daarnaast of De Vries niet uitgekeken is op de raceklasse en graag iets nieuws wil proberen. Gezien zijn historie in de raceklasse zou het echter geen groot probleem moeten zijn om een stoeltje te bemachtigen.

Endurance

De Nederlander zou zich ook volledige kunnen gaan focussen op het enduracenracen, iets wat hij de afgelopen jaren tussen neus en lippen door al vaak heeft gedaan. De Vries deed al een paar keer mee aan de 24 uur van Le Mans en heeft ook buiten die race al ervaring met de LMP2-klasse. De vraag is of De Vries interesse heeft om zich hier volledig op te focussen of dat hij het naast een andere raceklasse erbij wil blijven doen.

Reservecoureur

Een nieuw stoeltje in de Formule 1 lijkt niet realistisch, zowel in 2023 als in 2024. Een rol als reservecoureur zoals de Nederlander voor 2023 jaren heeft gedaan, behoort op het oog wel tot de mogelijkheden. Mercedes heeft met Mick Schumacher al een reservecoureur, maar het team heeft vaker twee reservecoureurs gehad en kent De Vries natuurlijk al goed. Daarnaast heeft de Nederlander een relatie opgebouwd met Williams en Aston Martin vanwege hun relatie met Mercedes en het feit dat hij in 2022 al in hun auto heeft gereden.

Nieuwe raceklasse of rust

Tot slot is er nog de optie om een compleet nieuwe raceklasse te gaan proberen, iets waar De Vries aan toe zou kunnen zijn. Het zou in Europa kunnen zijn, maar ook in Azië of in de Verenigde Staten. Denk aan DTM, IndyCar en ga zo maar door. Het is ook goed mogelijk dat De Vries een periode zonder racen kan overwegen, gezien het feit dat hij sinds zijn jeugd non-stop aan het racen is geweest en veel coureurs dit pad ook al bewandeld hebben. Voor nu heeft De Vries überhaupt nog niet op zijn ontslag bij AlphaTauri gereageerd en is het afwachten hoe de toekomst van de Nederlander eruit zal zien. De Vries zal in ieder geval genoeg opties hebben om uit te kiezen.