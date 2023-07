Lars Leeftink

Woensdag 12 juli 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen er meer details naar buiten over hoe Nyck de Vries ontslagen werd bij en door AlphaTauri na het raceweekend in Silverstone, deed Lewis Hamilton een boekje open over zijn alcoholgebruik, zag Jolyon Palmer tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen een fout maken bij de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië en was er kritiek op de manier waarom AlphaTauri en de Formule 1 het ontslag van De Vries op social media hebben behandeld. Dit is de GPFans Recap van 12 juli.

Artikel gaat verder onder video

Palmer zag Verstappen fout maken in Silverstone: "Drukt te veel op het gas"

Maakte Max Verstappen afgelopen weekend tijdens de start van de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië een fout of lag het aan de RB19? Jolyon Palmer heeft de slechte start van Verstappen in Silverstone weten te verklaren. Helmut Marko vond het een fout van de Nederlander, terwijl Verstappen zelf naar de auto wees. Palmer kan uitsluitsel geven door de beelden te analyseren. Meer lezen? Klik hier!

Hoe het plotselinge ontslag van De Vries plaatsvond: "Toen belde Marko om te zeggen dat hij hem op straat had gezet"

Op dinsdagmiddag maakte AlphaTauri bekend dat Daniel Ricciardo vanaf volgend raceweekend in Hongarije het stoeltje van Nyck de Vries naast Yuki Tsunoda over zal nemen. De geruchten waren er al een tijdje, maar toch kwam de aankondiging uit het niets. Inmiddels is er meer bekend over de uren voorafgaand aan deze plottwist. Meer lezen? Klik hier!

Kritiek op Red Bull en Formule 1 na ontslag De Vries: "Niet eens een bedankje of een vaarwel"

Nyck de Vries en zijn langverwachte Formule 1-avontuur heeft slechts tien races geduurd. Afgelopen dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat de Nederlander per direct bij AlphaTauri wordt vervangen door Daniel Ricciardo. Daarmee keert een populaire naam terug op de grid. Op social media gaat het dan ook vooral over Ricciardo en niet over De Vries, wat bij sommige fans voor irritatie zorgt. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton geeft toe dat hij af en toe weer wat drinkt: "Ik ga wel weer stoppen"

Als je een topsporter bent is het drinken van alcohol natuurlijk niet iets wat in het gebruikelijke dieet past. Coureurs moeten dan ook goed opletten met de hoeveelheden die ze besluiten te drinken. Lewis Hamilton heeft bekend dat hij op dit moment in zijn leven wel weer wat vaker drinkt dan voorheen, al is dat niet veel en is hij van plan om te stoppen. Meer lezen? Klik hier!

Brown richt alle pijlen op Verstappen: "Moeten allemaal Max te pakken krijgen"

Zak Brown, CEO van McLaren, heeft het goede gevoel na de race in Groot-Brittannië te pakken. De eindverantwoordelijke van het bedrijf zag zijn team in Silverstone op P2 en P4 eindigen en wil na het resultaat de jacht inzetten op Max Verstappen. Brown knipoogt naar Red Bull Racing en stelt dat McLaren binnen de budgetcap is gebleven, door in het budget van de catering te snijden. Meer lezen? Klik hier!