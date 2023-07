Jan Bolscher

Red Bull Racing en AlphaTauri maakten op dinsdagmiddag bekend dat Daniel Ricciardo per direct het stoeltje van Nyck de Vries naast Yuki Tsunoda over zal nemen. De aankondiging kwam uit het niets, maar inmiddels is er meer bekend over de uren voorafgaand aan deze plottwist.

De Vries maakte begin dit seizoen zijn fulltime Formule 1-debuut bij het team van AlphaTauri. De 28-jarige coureur moest het hier opnemen tegen de Japanse Tsunoda, die bezig is aan zijn derde jaar bij de renstal. De verwachtingen werden op voorhand zeer hoog ingezet, onder andere door Red Bull-topman Helmut Marko zelf. De Oostenrijker vertelde voor de start van het seizoen bijvoorbeeld dat hij verwachtte dat De Vries het team zou gaan leiden. De gehoopte performance bleef echter uit, waarna Marko de druk nog verder opvoerde met uitspraken over de toekomst van De Vries. Zo liet hij onder andere optekenen dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner al vanaf het begin tegen het binnenhalen van De Vries was: "En hij had gelijk."

Pirelli bandentest

Al na tien races viel uiteindelijk het doek. Op dinsdag maakte Red Bull Racing en AlphaTauri bekend dat Daniel Ricciardo - in navolging van zijn bandentest voor Pirelli in de RB19 eerder die dag - per direct het stoeltje van de Nederlander over gaat nemen. Een merkwaardige aankondiging om verschillende redenen. Zo vertrok Ricciardo eind 2018 bij Red Bull Racing omdat hij niet de tweede man naast Max Verstappen wilde worden, waarna hij relatief onsuccesvolle seizoenen kende bij Renault en McLaren. Naar verluidt liet de Australiër tijdens de bandentest echter dusdanig indrukwekkende rondetijden zien, dat het hele proces rondom De Vries in een stroomversnelling raakte.

Telefoontje van Helmut Marko

ESPN schrijft dat bronnen hebben bevestigd dat teambaas Christian Horner een uur na de start van de bandentest Marko belde om te laten weten dat Ricciardo een hele indrukwekkende snelheid liet zien. Vlak hierna belde Marko terug, met de mededeling dat hij De Vries op straat had gezet. De Vries zelf hoorde dus pas op dinsdag dat zijn contract werd ontbonden, al zou hij zondagavond na de Grand Prix van Silverstone al nattigheid gevoeld hebben. De manager van De Vries heeft volgens ESPN vervolgens verschillende Nederlandse media getipt, waarna het verhaal op dinsdagmiddag naar buiten kwam. Hierdoor werden Red Bull Racing en AlphaTauri geforceerd de officieel aankondig naar buiten te brengen, terwijl men hier eigenlijk tot later in de week mee had willen wachten. Een reactie vanuit het kamp van De Vries is tot op heden uitgebleven.

Sergio Pérez

Het Formule 1-avontuur van de Vries komt zodoende tot een sneu eind. Je kunt discussiëren over of hij überhaupt een eerlijke kans heeft gehad, al hoort dit nu eenmaal bij de keiharde wereld van de autosport. Red Bull Racing en AlphaTauri lijken zich ondertussen in een uitstekende positie te begeven. Met al zijn ervaring kan Ricciardo wellicht bijdragen aan de ontwikkeling van de tot nu toe verre van competitieve AT04, terwijl de druk - of Red Bull het toegeeft of niet - op Sergio Pérez zo ook wordt opgevoerd. Als de Mexicaan in de tweede seizoenshelft niet beter graat presteren, is zijn vervanger vast warmgedraaid bij AlphaTauri.