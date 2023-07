Red Bull Ring past circuit aan, Verstappen snelste in trainingen na motorwissel | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 7 juli 2023 21:48 - Laatste update: 22:01

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag van de Britse Grand Prix zit erop. Max Verstappen was snelste in niet alleen de eerste, maar ook in de tweede vrije training op Silverstone. Bij de Nederlander en bij Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez is de power unit vervangen. Daarnaast brengen de kampioenschapsleiders ook upgrades mee naar het Verenigd Koninkrijk evenals zeven andere teams. Lewis Hamilton heeft ondertussen een reprimande aan zijn broek gekregen. Duitse bronnen kunnen bevestigen dat er aanpassingen worden gemaakt aan de Red Bull Ring om te voorkomen dat de FIA in de toekomst weer 1200 overschrijdingen van track limits moet onderzoeken. Pérez twijfelt over de reden achter de introductie van de nieuwe Pirelli-banden dit weekend.

Artikel gaat verder onder video

Upgrade voor Red Bull en Mercedes, De Vries ziet AlphaTauri uitpakken in Silverstone

Uit de documenten van de FIA is gebleken dat maar twee teams geen upgrades mee hebben genomen naar de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië: Ferrari en Haas. Red Bull heeft besloten een upgrade mee te brengen voor de hoeken aan de voorkant, gericht op het koelen van de banden en remmen. Concurrent Mercedes heeft een upgrade meegenomen voor de voorvleugel en endplate van de voorvleugel, terwijl Aston Martin heeft gekozen voor upgrades bij de voorvleugel en de hoeken aan de achterkant. Vooral AlphaTauri, McLaren en Alfa Romeo pakken uit voor de wedstrijd op Silverstone. Meer lezen? Klik hier!

FIA berispt Mercedes voor te laat komen Hamilton op persconferentie

Lewis Hamilton was afgelopen donderdag ingedeeld om bij de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone te zijn. De Brit was volgens GPFans-reporter Jan Bolscher slechts enkele minuten te laat. Het zou gaan om zo'n drie à vier minuten nadat de sessie begon. De FIA staat erom bekend dat het strikt is als het gaat om de reglementen en Mercedes ontvangt daarom een berisping van de autobond. Uit een gesprek met de team representative van Mercedes bleek dat de agenda van Hamilton beheerd wordt door het team en daardoor ligt de schuld volgens de autobond niet bij de coureur, maar bij de renstal. Aangezien het schema op de donderdag vaak in controle is van de teams, vindt de FIA een berisping de juiste maatregel. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull vervangt volledige motor Verstappen en Pérez in Groot-Brittannië

Red Bull Racing heeft de motoren van Max Verstappen en Sergio Pérez voorafgaand aan het Formule 1-raceweekend in Groot-Brittannië vervangen. Bij Verstappen wordt zijn verbrandingsmotor, Turbocharger, MGU-H en MGU-K vervangen. Het is de derde motor voor Verstappen, dus er volgt geen gridstraf. Ook de Exhaust System van de Nederlander is vervangen, maar aangezien dit zijn vierde is zal er ook daar geen gridstraf volgen. Al deze onderdelen zijn ook bij Pérez vervangen. Voor de Mexicaan is het de derde motor en zijn vierde Exhaust System. Het lijkt hier overigens niet om een probleem te gaan, maar om een geplande wissel van de onderdelen. Drie andere coureurs waren ook flink aan de beurt, maar gridstraffen werden ook daar niet uitgedeeld door de FIA. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Ring past circuit aan om drama omtrent track limits in toekomst te voorkomen

Track limits waren het onderwerp van het weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Er werden rondetijden verwijderd in de kwalificatie en de stewards deelden niet alleen tijdens de race op de Red Bull Ring tijdstraffen uit, maar ook daarna nog. De wedstrijdleiding kon het aantal overschrijdingen van de track limits niet meer bijhouden. De FIA hoopt dit drama in de toekomst te voorkomen door middel van aanpassingen aan de baan in Stiermarken. Het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport kan melden dat de FIA contact heeft gezocht met de organisatie van de MotoGP, die ook op de Red Bull Ring racen voor de Oostenrijkse Grand Prix op twee wielen, en die heeft goedkeuring gegeven voor de aanpassingen. Meer lezen? Klik hier!

Pérez denkt dat F1 met Pirelli poging heeft gewaagd dominantie Red Bull te stoppen

Voor de Britse Grand Prix dit weekend zijn er nieuwe banden van Pirelli geïntroduceerd in de Formule 1. De Italiaanse fabrikant had de banden al geproduceerd en gehomologeerd, maar besloot bij de FIA te komen met het plan om de introductie te vervroegen uit veiligheidsoverwegingen. Sergio Pérez is er echter niet van overtuigd dat het uit veiligheid is gebeurd. "Ik denk dat ze deze bandenconstructie hebben gedaan om een paar teams meer voordeel te geven," vertelde Pérez tegen de aanwezige media op Silverstone. "Ik denk dat iemand hier wel van gaat verbeteren. Of wij dat gaan zijn of andere teams, dat weet ik niet, maar er is hoe dan ook zeker weten een karakteristieke verandering in de band, zeker op hoge snelheden, voelen we." De nieuwe constructie werd door alle teams al aan de tand gevoeld in een vrije training in Spanje. "Het zal ook interessant zijn om te zien wat er gebeurt met de bandenslijtage, want dat hebben we nog niet echt kunnen testen." Meer lezen? Klik hier!