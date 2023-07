Remy Ramjiawan

Het team van Red Bull Racing heeft in Ferrari een bondgenoot gevonden in de zorgen die er zijn over de power unit vanaf 2026. Ook teambaas Frédéric Vasseur is namelijk van mening dat de sport de verkeerde kant op gaat als er meer gewicht aan de auto's wordt toegevoegd en krabt zich achter de oren over de motoren die dat allemaal moeten gaan aandrijven.

Het motorreglement van 2026 is de afgelopen weken het onderwerp van gesprek geweest binnen de Formule 1-paddock. Zo heeft Christian Horner eerder al gesproken over de angst voor zogeheten "Frankenstein"-auto's. De teambaas wijst naar de verdeling van de nieuwe power unit, waarbij er 50 procent vanuit de verbrandingsmotor moet komen en 50 procent aandrijving vanuit de elektriciteitsproductie. De regels zouden wat hem betreft ervoor zorgen dat coureurs straks op een recht stuk moeten inhouden, omdat de accu simpelweg te snel leeg loopt.

Voor- en tegenstanders

Mercedes-teambaas Toto Wolff is een grote tegenstander voor het wijzigen van het motorreglement, wat in principe al helemaal vast ligt. De Oostenrijker is dan ook met het moddergooien begonnen door te stellen dat Horner 'angstig' zou zijn voor de nieuwe motoren. De teambaas van Red Bull vindt echter dat hij zich inzet voor de sport, in plaats van alleen maar de belangen van zijn eigen team.

Vasseur kiest kant

Horner krijgt in Vasseur een bondgenoot. "Je hebt positieve en negatieve kanten [aan elk idee] en de belangrijkste klacht van de paddock is het gewicht van de auto. Als je begint met terugwinnen van energie op de vooras met de aandrijfas enzovoort, voeg je minimaal 30 kg aan de auto toe", zo wijst hij naar de gewichtstoename bij PlanetF1. "Het is altijd makkelijk om te zeggen: 'Oké, het zou veel beter zijn om dit te doen'. Maar als je niet kijkt naar het negatieve effect, is het zeker veel beter. Het belangrijkste voor mij vandaag is het gewicht van de auto. Voor de show, de druk op de banden en voor de snelheid", aldus de teambaas van Ferrari.