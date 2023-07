Jeen Grievink

Vrijdag 7 juli 2023 10:55 - Laatste update: 10:59

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is de eerste race die plaatsvindt na de zomerstop en gisterenavond is bekend geworden welke artiesten het volkslied voorafgaand aan het evenement mogen verzorgen. Violist André Rieu en DJ La Fuente zijn de namen die acte de présence mogen geven.

Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix kregen Davina Michelle (2021) en Floor Janssen (2022) de eer om het Wilhelmus ten gehore te brengen voorafgaand aan de race op zondag. Voor aankomende editie is de keuze gevallen op André Rieu en zijn voltallige orkest. De violist zal hierin ondersteund worden door Job Smeltzer, beter bekend als DJ La Fuente. Het tweetal zegt er enorm veel zin in te hebben en vindt het een hele eer op te mogen treden voor de tienduizenden aanwezige fans en de miljoenen kijkers wereldwijd. "We gaan het hele circuit op z'n kop zetten!", zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Rieu volgt Verstappen al jaren en wil "spetterende show" brengen

Rieu en zijn orkest zullen twee nummers verzorgen als ze zondag op de grid plaats zullen nemen. "Twee nummers mogen we brengen, het Wilhelmus en de Second Waltz. En daarna moeten we heel snel aan de kant, want dan gaan de coureurs starten voor de wedstrijd”, zo onthulde Rieu gisteravond bij 1Limburg, kort na zijn Vrijthof-concert in Maastricht. "Mijn orkest kan niet wachten. Ik volg Max Verstappen al jaren en toen ik gevraagd werd om met mijn orkest vóór de start van de F1 race in Zandvoort op te treden, was ik meteen laaiend enthousiast. Ook alle mensen in mijn orkest trouwens! Samen met DJ La Fuente gaan we er een spetterende show van maken voor de tv-kijkers wereldwijd.”

La Fuente gaat "circuit op z'n kop zetten"

Ook La Fuente heeft er enorm veel zin in. “Het was een van mijn hoogtepunten vorig jaar; mijn optreden op zaterdag in de Arena van de Dutch Grand Prix. De sfeer, het publiek, de dansers op het podium, de drifters en de marshalls die enthousiast meededen langs de baan, alles klopte. Het was een te gekke show", zo zegt hij.

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!

"We gaan dit jaar, samen met Rieu en zijn orkest het hele circuit op z’n kop zetten! Ik kijk uit er dan ook enorm naar uit om op onze eigen manier de wereld van F1 een vrolijk tintje te geven.”