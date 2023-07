Dit is de 'Formule 1-auto' waarmee Brad Pitt dit weekend rijdt op Silverstone'

Jeen Grievink

Donderdag 6 juli 2023 11:56 - Laatste update: 11:58

Brad Pitt is - in samenwerking met Lewis Hamilton - bezig om een Formule 1-film op te nemen, waarvan een groot deel van de opnames dit weekend op het circuit van Silverstone plaatsvinden. De auto waarin Pitt zal gaan rijden, is inmiddels door de Formule 1 zelf bekendgemaakt. Het betreft een zwarte, omgebouwde F2-bolide, met gouden accenten.

De Formule 1-film, waarin Pitt de hoofdrol speelt, wordt een Apple Original Film, geregisseerd door niemand minder dan Joseph Kosinski, die ook aan het roer stond van onder meer de populaire film Top Gun: Maverick. Hamilton ondersteunt de film via zijn productiebedrijf Dawn Apollo Films en vervult een adviserende rol met betrekking tot het script. Op Silverstone zal men een belangrijk deel van de opnames gaan schieten. Voor volgepakte tribunes zal Pitt voor het eerst al rijdend in actie gaan komen. Hij zal achter het stuur kruipen van de APXGP, een van origine Formule 2-auto, die door Mercedes is aangepast om het een F1-auto te laten lijken.

APXGP-auto voor Brad Pitt

De APXGP-auto lijkt met haar naam te verwijzen naar de naam die de speelfilm waarschijnlijk zal dragen: Apex. Dit meldt Motorsport Magazine. De bolide krijgt op Silverstone een speciaal voor de film ingerichte pitbox en zal tussen de Formule 1-sessies en ondersteunende races in actie komen op de baan. Er gaan ook geruchten dat Pitt met de APXGP deel zal namen aan de opwarmronde richting de grid, maar dit is nooit bevestigd. De 150.000 fans op de tribune zullen in ieder geval een figurantenrol gaan vervullen in de nieuwe Formule 1-film.

Zwart met goud

Onderstaand is de speciale 'filmauto' voor het eerst in zijn volledigheid te zien. De Formule 1 deelde hiervan zojuist een foto op haar Twitter-kanaal. Het betreft een zwarte auto met veelal gouden accenten. Opvallend genoeg doet de bolide direct denken aan de door Rich Energy gesponsorde Haas-auto van enkele jaren geleden. Deze droeg destijds exact dezelfde kleurstelling.