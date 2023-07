Jeen Grievink

Dinsdag 4 juli 2023 10:51

Christian Horner is één van de teambazen die zich grote zorgen maakt over het nieuwe motorreglement dat per 2026 in werking treedt. In de nieuwe plannen wordt de power unit voor een groot gedeelte afhankelijk van de batterij. En dit kan volgens Horner resulteren in "Frankenstein"-auto's, iets dat de Formule 1 niet moet willen.

De Formule 1 stapt over enkele jaren over op een geheel vernieuwd motorreglement. Duurzame brandstof, geen MGU-H meer, lagere kosten en meer vermogen voor het ERS-systeem. Met de nieuwe motorformule vindt er een grote verschuiving plaats en wordt er een verdeling van 50/50 gerealiseerd tussen de verbrandingsmotor en de elektriciteitsproductie. Horner vreest echter dat de regels averechts kunnen werken als blijkt dat de auto's niet in staat gaan zijn een ronde voluit te rijden omdat ze niet genoeg energie kunnen proberen. Volgens hem moet de verbrandingsmotor een grotere rol gaan spelen, omdat men anders het risico loopt op "Frankenstein"-auto's.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull vreest risico op Frankenstein-auto's

"Ik denk dat we dringend aandacht moeten besteden aan de verhouding tussen het verbrandingsvermogen en het elektrisch vermogen, voordat het te laat is", zo klonk Horner uiterst bezorgd tijdens het raceweekend in Oostenrijk. "We moeten ervoor zorgen dat we geen technische Frankenstein gaan creëren." Volgens de Red Bull-teambaas kan het zo zijn dat het racen wordt beïnvloed en dat het effect van de slipstream en DRS verdwijnt, omdat de aerodynamica een veel kleinere rol speelt.

OOK INTERESSANT: Verstappen zag concurrentie niet dichterbij komen: "Genoten van alle artikelen daarover"

Verschuif de verhoudingen met 5 procent

Daarnaast vreest Horner dat de verbrandingsmotor enkel zal fungeren als generator om de batterij op te laden, en dat moet volgens hem niet de bedoeling zijn. De oplossing? Die is volgens Horner eenvoudig. Een simpele verschuiving van vijf procent in het verbrandings-/elektrisch vermogen zou al voldoende kunnen zijn. "We hebben nog tweeëneenhalf jaar de tijd en ik denk dat als er een kleine correctie komt, dit in potentie een beter platform voor het chassis creëert."

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!