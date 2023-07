Jeen Grievink

Maandag 3 juli 2023 15:17 - Laatste update: 15:20

Max Verstappen kwam uiterst dominant als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn voorsprong was zelfs zo groot, dat hij in de slotfase nog een 'gratis' pitstop kon maken. De concurrentie lijkt geen stap dichterbij te zijn gekomen, ondanks alle updates. Verstappen heeft genoten van alle artikelen hierover.

Tijdens de Grand Prix van Canada - twee weken geleden - zat de concurrentie een stuk dichterbij Verstappen dan gisteren in Oostenrijk het geval was. Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Charles Leclerc wisten in Montreal allen nog binnen de 20 seconden te blijven van Verstappen. In Spielberg lukte dit niet. Verstappen lag op de Red Bull Ring al 24 seconden voor op achtervolger Leclerc, waardoor hij in de slotfase nog even een 'gratis' pitstop voor de snelste raceronde kon maken. De rest van de concurrentie zat daar nog veel verder achter. Alle updates ten spijt; Ferrari, Mercedes en Aston Martin lijken geen stap dichterbij te zijn gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Concurrentie was in veronderstelling stap te hebben gemaakt

Na afloop van de race in Oostenrijk schoof Verstappen aan bij de persconferentie. Daar werd hij geconfronteerd met het feit dat zijn rivalen het gat richting Red Bull toch niet zo ver gedicht hebben als ze - twee weken geleden in Canada - dachten. Verstappen kan dit alleen maar beamen en zegt te hebben genoten van alle artikelen die daarover geschreven zijn. Zo riep Mercedes de laatste weken dat ze de juiste weg waren ingeslagen en dat ze hopen Red Bull aan het einde van het jaar uit te kunnen dagen.

OOK INTERESSANT: Wolff worstelt met teleurstellend resultaat Oostenrijk: "Geen flauw idee waarom"

Verstappen heeft genoten van alle artikelen

"Het lijkt erop dat je naaste uitdagers niet zo dichtbij zitten als ze dachten toen ze twee weken geleden in Canada waren, nietwaar?", zo klonk de vraag richting Verstappen. "Exact. Maar ik heb genoten van alle artikelen daarover!', zo klonk het antwoord van de Nederlander. Leclerc, die ook aanwezig was op de persconferentie, kon alleen maar beamen dat het gat nog steeds groot is. "Ik bedoel, het is geen geheim, we moeten nog steeds extreem hard werken om Red Bull bij te halen, zij zijn nog steeds een stuk sneller op de racedagen."

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!