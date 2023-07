Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023 20:20 - Laatste update: 20:23

Max Verstappen heeft zijn zorgen geuit over de motorreglementen die in 2026 ervoor gaan zorgen dat de Formule 1 aan een nieuw tijdperk gaat beginnen. De tweevoudig wereldkampioen deelt de zorgen van Red Bull-teambaas Christian Horner over de auto's waarin de coureurs vanaf 2026 moeten gaan rijden.

Tegenover Motorsport.com zegt Verstappen dat hij de statistieken heeft gezien voor de motor en auto van 2026, waar Red Bull zich op de achtergrond al op aan het voorbereiden is. Hij maakt zich grote zorgen over hoe het er nu voor lijkt te staan. "Ik heb hier ook al met het team over gesproken. Ik heb de data gezien, ook in de simulator, en voor mij ziet het er verschrikkelijk uit. Als je vol gas gaat op het rechte stuk op Monza, dan moet je vierhonderd meter voor de eerste bocht terugschakelen... Dat is niet de richting die we op moeten gaan. Monza is misschien wel het slechtste circuit in dat opzicht, maar met deze regels dreigt de Formule 1 een ICE-competitie te worden."

Motor belangrijk

Volgens Verstappen gaat de motor van 2026 namelijk meer de doorslag geven dan nu het geval is en wordt aerodynamische ontwikkeling een stuk minder belangrijk. Dat kan volgens Verstappen niet de bedoeling zijn. "Wie de beste motor maakt [op elektrisch vlak], heeft een enorm voordeel. Maar in mijn optiek moet dat zeker niet de intentie van de Formule 1 zijn. Daarmee zul je namelijk een enorme ontwikkelingsoorlog ontketenen en wordt het extreem duur om links en rechts een paar pk te kunnen vinden. In mijn optiek moet precies het tegenovergestelde gebeuren."

Verstappen over actieve aerodynamica

Verstappen weet niet zeker of de coureurs de auto's van 2026 goed kunnen controleren vanwege de actieve aerodynamica, die de auto eigenlijk bijna voor de coureur controleert. "De auto's zullen veel minder drag hebben en daardoor wordt het nog lastiger om in te halen op rechte stukken. Daar komt bij dat je de actieve aerodynamica als coureur niet kunt controleren. Een systeem gaat dat voor jou controleren, maar dat maakt het voor coureurs heel raar om te rijden. Als je achter iemand rijdt, moet je bepaalde dingen namelijk naar voren of naar achteren kunnen verschuiven. Maar als een systeem dat voor jou gaat controleren, dan lijkt het me niet de juiste manier. Het gewicht gaat ook nog eens omhoog. We moeten echt serieus naar al deze dingen gaan kijken. 2026 is niet zover weg en wat ik tot nu toe zie in de cijfers en data ziet er erg slecht uit. Het is niet iets waar ik momenteel erg naar uitkijk."