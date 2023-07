Dit is de stand bij de coureurs na de Grand Prix van Oostenrijk

Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023 17:16 - Laatste update: 17:19

De Grand Prix van Oostenrijk was de negende race van het seizoen 2023. Max Verstappen was wederom dominant en had zelfs met meer dan twintig seconden gewonnen als hij niet in de laatste ronde nog naar binnen ging voor de snelste ronde. Daarachter was het echter een prima weekend voor de coureurs van Ferrari, en een wat minder weekend voor de coureurs van Aston Martin en Mercedes.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al zeventig punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die stevig op P2 stond. De Mexicaan moest in Oostenrijk echter vanaf P15 beginnen en had dus veel plekken die hij goed moest maken om de schade te beperken. Achter het duo van Red Bull zaten de coureurs van Ferrari, Aston Martin en Mercedes dicht in de buurt van elkaar als het ging om P3 tot en met P8. Ook in Oostenrijk zagen we weer mooie duels tussen deze coureurs, wat ook wat veranderingen heeft opgeleverd in de stand.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix Spanje

Verstappen begon de Grand Prix van Oostenrijk vanaf pole position. Hij zou echter even P1, voor het eerst dit seizoen, af moeten geven aan Leclerc. Het duurde echter niet lang, want vrij snel reed hij weer aan de leiding en noteerde hij 26 punten (25 + punt voor de snelste ronde). De voorsprong op Pérez is nu 81 punten, waardoor Verstappen drie keer kan uitvallen zonder de voorsprong kwijt te raken. Daarachter is Leclerc dankzij zijn P2 over George Russell gegaan voor P7 en ging Norris dankzij zijn keurige P5 in Oostenrijk over Pierre Gasly heen voor P10 in het kampioenschap.

Stand coureurs