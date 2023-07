Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023 16:45 - Laatste update: 16:48

Charles Leclerc kon tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk niet al te veel doen om Max Verstappen van zijn vijfde zege op rij te houden, maar eindigde wel op P2 met een grote voorsprong op Sergio Pérez. De Monegask was dan ook tevreden over zijn race.

Na de race sprak Leclerc met David Coulthard over zijn Grand Prix. "Ik denk dat we op vrijdag en zondag gemaximaliseerd hebben. Het is meer gisteren [zaterdag] dat we qua tempo er niet bij hebben gezeten. Ik ben wel blij om terug op het podium te zijn. De upgrades die we hebben gebracht zorgden ervoor dat ik mij wat comfortabeler voelde in de auto, wat goed is voor de toekomst. Het team heeft het goed gedaan om de upgrades sneller te brengen, dus dat is mooi. Maar er is nog veel werk te doen, Max en Checo zijn enorm snel."

Artikel gaat verder onder video

Leclerc over de start en Silverstone

Leclerc wordt vervolgens gevraagd naar zijn start, die agressief was. "We hebben het lastig in vieze lucht, dus ik probeerde een betere positie te krijgen. Dit deed ik ondanks dat we wisten dat het lastig zou worden om Verstappen de hele race achter ons te houden. Ik het het geprobeerd, maar het was niet genoeg. Het is wel goed om op het podium te staan, zeker gezien de voorgaande races. Die waren erg lastig." Tot slot kijkt Leclerc al kort vooruit op de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Samen met Oostenrijk is het mijn favoriete circuit dat geen stratencircuit is. We hebben in Silverstone altijd prima resultaten genoteerd, dus hopelijk kunnen we profiteren van de nieuwe upgrades en zijn we een wat grotere uitdaging voor Red Bull."