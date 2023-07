Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023

Lewis Hamilton kende en vrij moeizame start van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk en had het lastig om zijn W14 te controleren. Lando Norris, die achter hem zat tijdens de openingsfase van de race, beklaagde zich over zijn landgenoot en de manier waarop hij reed. Uiteindelijk leverde Hamilton dit een penalty op.

Volgens Norris ging Hamilton namelijk vaak buiten de baan, waardoor hij een oneerlijk voordeel behaalde. Norris werd gevraagd door McLaren om het elke keer door te geven. Norris antwoordde: "Hij gaat tijdens elke ronde op elke plek buiten de baan. Ik ga niet de hele tijd lopen praten." Het duurde even, maar de FIA bleek het eens te zijn met Norris.

Straf Hamilton

Hamilton zou eerst een waarschuwing krijgen nadat hij meerdere keren buiten de baan was gegaan en zijn rondetijd was verwijderd. De waarschuwing betekende dat hij bij de volgende keer vijf seconden zou krijgen, en dit gebeurde eigenlijk vlak daarna al. Hamilton liet al weten dat de W14 'erg sloom is' en hij de auto niet op de baan kon houden. Hij rijdt dus momenteel de race met vijf seconden straf, iets wat ook voor onder meer Yuki Tsunoda en Carlos Sainz geldt. Ook de Japanner en de Spanjaard kregen vijf seconden straf voor het overschrijden van de baanlimiet. De kans dat er meer gaan volgen is vrij groot, gezien hoe er tijdens de race en het hele weekend al wordt omgegaan met de track limits.