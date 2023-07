Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023 18:14 - Laatste update: 18:21

Nyck de Vries begon vanaf P14 aan de sprintrace in Oostenrijk, maar eindigde als zeventiende. Dit kwam, zo laat De Vries weten na afloop van de sprintrace in Spielberg, vooral door een matige start en problemen met de degradatie van de banden. Ook reageert De Vries kort op het overlijden van Dilano van 't Hoff.

Tegenover Viaplay laat De Vries weten dat het op een paar plekken mis is gegaan. "Mijn start was heel slecht. Ik was precies op tijd, maar de auto bewoog niet. Ik denk dat de target veel te conservatief was. Het begin van de race was verder wel oke, alleen hadden we heel veel degradatie op de intermediates. Ik wou heel graag snel naar slicks toe, eigenlijk de ronde dat George [Russell] naar slicks ging. We hebben een ronde gewacht, en op slicks waren we best sterk. Ten opzichte van Williams komen we veel snelheid tekort. Hij [Sargeant] had na een ronde al DRS van Tsunoda en dan zit je vast."

Artikel gaat verder onder video

Start De Vries

De Vries wordt vervolgens gevraagd om uit te leggen wat er bij de start precies fout is gegaan. "We hebben een target die we moeten bereiken met de koppeling. Ik zat daar wel goed op, alleen bewoog de auto niet. Ik moest de koppeling loslaten en bewegen en dan heb je natuurlijk megaveel wheelspin." Mede hierdoor zakte De Vries al snel meer dan twee plekken terug en waren zijn kansen op punten verdwenen.

Had er meer ingezeten voor De Vries?

De Vries denkt echter niet dat er mee in had gezeten dan wat er tijdens de sprintrace uit is gekomen. "Nee, ik denk dat we in beide omstandigheden gewoon niet goed waren. Eerst veel bandendegradatie [op intermediates], daarna zat ik op slicks vast achter Logan [Sargeant]." Tijdens de Grand Prix zal De Vries vanaf P20 starten en wordt de uitdaging om een goed resultaat te halen dus nog groter.

Van 't Hoff

Tot slot wordt De Vries ook nog gevraagd naar het overlijden van Van 't Hoff, die zaterdag op het circuit in Spa-Francorchamps op 18-jarige leeftijd na een crash om het leven kwam tijdens een race in de Formule Regional. "Het kwam heel hard binnen. Het is vreselijk om iemand uit onze sport op deze manier te moeten verliezen. Op dit moment gaan onze gedachten uit naar zijn nabestaanden, familie en vrienden. Bij deze condoleer ik zijn familie. Verschrikkelijk, heel triest en vreselijk dat het zo heeft moeten gebeuren."