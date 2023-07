Jan Bolscher

Zaterdag 1 juli 2023 15:23 - Laatste update: 15:23

De sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk gaat op zaterdag om 16:30 uur van start. Een blik op de huidige weersvoorspellingen laat zien dat neerslag tijdens deze rit over 100 kilometer niet is uitgesloten.

Max Verstappen vangt de tweede sprintrace van het seizoen aan vanaf pole position. De Red Bull Racing-coureur klokte tijdens de zogeheten Sprint Shootout een 1.04.440 en was daarmee het hele veld minimaal een halve seconde te snel af. De Limburger had hierbij het voordeel dat hij als één van de enige coureurs nog over een nieuw setje softs beschikte, maar Verstappen is sowieso het hele weekend al in uitstekende vorm. Op vrijdag pakte hij eerder al pole position voor de Grand Prix van zondag. Toen met een 1.04.391.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling

Verstappen wordt op zaterdag geflankeerd door Red Bull-collega Sergio Pérez. De Mexicaan zal zich op zondag vanaf P15 een weg naar voren moeten zien te vechten, nadat hij in de kwalificatie op vrijdag in Q2 drie keer zijn rondetijd afgenomen zag worden vanwege het overschrijden van de baanlimieten. De tweede startrij is dit keer een interessante: Lando Norris en Nico Hülkenberg starten in die volgorde vanaf de derde en vierde plaats.

Weerbericht sprintrace

Het weer boven de Red Bull Ring is het hele weekend al wisselvallig en laat zich dan ook bijzonder lastig voorspellen. Een blik op de huidige data laat zien dat er een kans van 52 procent op neerslag tussen 16:00 uur en 17:00 uur bestaat. Hierna neemt dit af tot 24 procent. Het wordt op zaterdag niet warmer dan 18 graden Celsius, met vrijwel constante bewolking.