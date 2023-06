Vincent Bruins

David Coulthard hint erop dat Fernando Alonso bij Aston Martin liever vroeger dan later een nieuwe teamgenoot nodig heeft. De dertienvoudig Formule 1-racewinnaar laat weten in de Formula For Success-podcast dat de prestaties van Lance Stroll nu echt moeten gaan verbeteren, omdat de excuses aan het opraken zijn.

Aston Martin heeft enorme stappen gemaakt afgelopen winter. Waar de Britse renstal vorig jaar nog zevende werd in het constructeurskampioenschap, strijden de groene bolides nu met Mercedes om de tweede plaats. Alonso heeft in acht Grands Prix tot nu toe zes podiums behaald en ligt slechts negen punten achter Sergio Pérez in de tussenstand. Stroll heeft nog niet op het podium gestaan in 2023 en ligt achtste in het kampioenschap met 37 punten.

Antwoord van Lawrence

"Dit is wat ik mij afvraag," zo begon de voormalig coureur van Williams, McLaren en Red Bull. "Je bent de eigenaar van Aston Martin en je pompt alles van je eigen geld erin. Daarnaast heb je nog een enorm bedrag aan geld van sponsors. Wat zeg je dan tegen de sponsors die naar jou toekomen met de vraag: 'Weet je zeker dat Lance in staat is om te doen wat nodig is om van dit team een winnende constructeur te maken?' Ik wil weten wat je daarop antwoordt, als je Lawrence Stroll bent." De eigenaar van Aston Martin heeft de afgelopen twee Grands Prix moeten zien hoe zijn zoon Q3 misliep en ook nog crashte in Monaco. Bij zijn thuiswedstrijd werd hij negende na een inhaalrace.

Excuses op

"Komt het als een verrassing in één van de lastigste kwalificatiesessies die we tot nu toe dit jaar hebben gezien, en in Monaco ook, dat een jong, briljant talent en een ouder, briljant talent hun weg vinden naar de voorste rij?" vervolgde Coulthard, doelend op de kwalificatie in wisselvallige omstandigheden in Canada. "Ik zeg niet dat Lance niet goed genoeg is, want hij heeft alles gewonnen richting de Formule 1 en er zijn wat ongelukkige momenten voor hem geweest dit jaar. Maar op een gegeven raken de excuses op. De stopwatch liegt niet en zoiets wordt toch gebruikt door teams om te bepalen wat ze in de toekomst moeten doen."