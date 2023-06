Jan Bolscher

Dinsdag 13 juni 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een update vanuit het Mercedes-kamp wat betreft het contract van Lewis Hamilton: teambaas Toto Wolff heeft laten weten te hopen dat er nog voor de Grand Prix van Canada een handtekening wordt gezet. Verder hebben Max Verstappen en Sergio Pérez van zich laten horen in aanloop naar het raceweekend in Montreal en werd duidelijk dat de weergoden zomaar eens een rol van betekenis zouden kunnen gaan spelen aanstaande zondag. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Wolff geeft statusupdate over Hamilton-deal

Nog altijd geen definitieve witte rook in Brackley, maar Mercedes hoopt deze week de contractverlening van Lewis Hamilton aan te kunnen kondigen. Dat deed teambaas Toto Wolff uit de doeken in gesprek met CNBC. ."Het gaat snel gebeuren. We hebben het eerder over dagen dan over weken", zo klonk het onder andere. "We doen hard ons best [om het voor de Grand Prix van Canada klaar te hebben]. Ik zie hem vandaag en misschien zullen we er dan over praten." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Grondlegger RTL Nederland wijst naar fouten Viaplay

Eén van de grondleggers van RTL Nederland, Ruud Hendriks, is van mening dat Viaplay met de aanschaf van de Formule 1-rechten in Nederland dezelfde fouten heeft gemaakt als hijzelf in de jaren negentig. Destijds was Hendriks met John de Mol bezig om de voetbalrechten naar Sport 7 te halen en het duo benaderde sport in plaats van emotie, als commercieel product: "Het is onvoorstelbaar stom dat ze Olav en Jack toen hebben laten vallen. Mensen kijken uiteindelijk wel, omdat ze het nergens anders kunnen zien, maar ik denk dat iedereen een zucht van verlichting slaat als we van deze ellende verlost zijn", klonk het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen op zoek naar "voorzichtige compromis" in Canada

Max Verstappen kijkt uit naar het aanstaande raceweekend in Canada. De Red Bull Racing-coureur vertelt ieder jaar zowel van de unieke layout van het circuit te genieten, als van de massaal aanwezige fans. Ook weet hij wat doorslaggevend zal zijn voor een succesvol weekend: "De afstellingen van de auto moeten een voorzichtige balans zijn tussen snelheid op het rechte stuk, en in staat zijn om goed over de kerbs te kunnen rijden. We moeten een goede compromis vinden. De overwinning van afgelopen jaar zit uiteraard nog steeds in mijn hoofd dus hopelijk kunnen we dit weekend iets soortgelijks doen", vertelde hij onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Pérez meldde zich op de fabriek na tegenvallend tweeluik

Sergio Pérez is na het raceweekend in Spanje afgereisd naar de fabriek van Red Bull Racing, waar een aantal "hele constructieve gesprekken" zijn gevoerd. De Mexicaan is naar eigen zeggen klaar om jacht te maken op de overwinning in Canada. "Ik ben na de Grand Prix van Spanje in Milton Keynes geweest: we hebben hard met het team gewerkt, veel goed werk geleverd en een aantal hele constructieve gesprekken gevoerd. Ik weet wat ik moet doen om weer in de vorm te komen waartoe ik in staat ben" zo zei hij. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Het weerbericht voor het raceweekend in Canada

De Grand Prix van Canada zorgt geregeld voor spektakel. Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. De razendsnelle baan voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. Momenteel lijkt het er echter op dat de weersomstandigheden nog een extra duit in het zakje gaan doen. Het hele verhaal lezen? Klik hier.