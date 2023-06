Brian Van Hinthum

Dinsdag 13 juni 2023 09:29

Het aankomende weekend staat de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve op het programma vlakbij Montreal. De race in het Noord-Amerikaanse land biedt over het algemeen een hoop spektakel en dus hebben we een aantal bijzondere races meegemaakt. Vaak is daar dan ook de nodige regen mee gemoeid. Hoe ziet het komende weekend eruit?

Circuit Gilles Villeneuve weet over het algemeen genoeg te bieden voor de supporters en de race in Montreal is onder veel fans dan ook een van de favorieten op de kalender. Aankomend weekend strijkt het Formule 1-circus in Montreal neer voor de 58e editie van de Grand Prix van Canada. Lewis Hamilton is de meest succesvolle coureur op het op een eiland gelegen circuit. De zevenvoudig wereldkampioen wist maar liefst acht keer op het hoogste treetje te klimmen in Canada. Hij wordt op de voet gevolgd door Michael Schumacher met zeven overwinningen. Max Verstappen schreef de editie in 2022 op zijn naam.

Weerbericht

De meest spectaculaire edities van de Grand Prix van Canada hadden in het verleden vaak wel met regen te maken en als we een blik op de voorspellingen vanaf vrijdag werpen, kan het zomaar zijn dat daar in 2023 een nieuwe editie bij gaat komen. De voorspellingen zijn eigenlijk voor het hele weekend hetzelfde, Temperaturen van 22 a 23 graden Celsius zijn prima te behappen voor de coureurs, maar we lijken ook constant met buien te maken te gaan krijgen in Montreal. Het gehele weekend zijn we regenkansen van tussen de vijftig en zestig procent. Een blik op de buienradar verraadt bovendien dat we vooral op vrijdag en zaterdag een paar flinke buien mogen verwachten. Op vrijdag voorspelt men 8,2 millimeter regen, terwijl er op zaterdag maar liefst 12,3 millimeter op het menu staat. Op zondag lijkt het wat droger te blijven met 4,5 millimeter neerslag.