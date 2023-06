Jan Bolscher

Dinsdag 13 juni 2023 19:16

Sergio Pérez is na het raceweekend in Spanje afgereisd naar de fabriek van Red Bull Racing, waar een aantal "hele constructieve gesprekken" zijn gevoerd. De Mexicaan is naar eigen zeggen klaar om jacht te maken op de overwinning in Canada.

Pérez kent een moeizame periode in het seizoen. Na achtereenvolgende teleurstellende resultaten in Monaco en Barcelona, bedraagt de achterstand op teammaat en leider in het kampioenschap maar liefst 53 punten. In het Vorstendom moest de 33-jarige coureur tekenen voor de zestiende plaats na een crash in de kwalificatie, terwijl hij in Spanje niet verder kwam dan P4 na wederom een lastige zaterdag. Verstappen wist beide races te winnen, en zijn voorsprong zodoende in twee weken tijd flink uit te bouwen.

Constructieve gesprekken

Pérez heeft zich na deze twee tegenvallende weekenden gemeld op de fabriek van het team, zo vertelt hij in zijn vooruitblik op het weekend: "Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in de auto te stappen", leest het. "Ik ben na de Grand Prix van Spanje in Milton Keynes geweest: we hebben hard met het team gewerkt, veel goed werk geleverd en een aantal hele constructieve gesprekken gevoerd. Ik weet wat ik moet doen om weer in de vorm te komen waartoe ik in staat ben."

Vechten voor de overwinning

De nummer twee in het wereldkampioenschap vervolgt: "Als team weten we hoe we de auto in een venster moeten krijgen waarin ik het beste zal presteren. Als team is het belangrijker dan ooit om ons door deze momenten heen te slaan en we zullen elkaar allemaal supporten om voor de overwinning in Canada te gaan. Ik heb een fantastische auto en het is altijd leuk om achter het stuur te stappen. In Montreal moet ik ontzettend consistent zijn en een compleet weekend leveren."