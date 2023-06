Brian Van Hinthum

Dinsdag 13 juni 2023 10:45

Lewis Hamilton heeft nog altijd geen handtekening onder een nieuwe verbintenis bij Mercedes gezet en dus blijft het nog altijd afwachten voor de fans. Toto Wolff hoopt deze week opnieuw om de tafel te gaan met de zevenvoudig wereldkampioen en bereikt het liefst nog voor de Grand Prix van Canada een akkoord.

Het aflopende contract van Hamilton, dat dus na 2023 op zijn eind loopt, blijft onderwerp van gesprek binnen en buiten de Formule 1-paddock. De Britse coureur is inmiddels 38 jaar oud, maar lijkt nog geen afscheid te willen nemen van zijn geliefde sport en is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht. Aan zijn pensioen denken, wil de 102-voudig Grand Prix-winnaar dus ook nog niet. In de eerste weken van het seizoen werd zijn naam regelmatig in verband gebracht met Ferrari, maar die geruchten wimpelde hij resoluut af.

Snel om de tafel

In Spanje liet Hamilton nog weten dat het na de race op maandag tijd was voor een gesprek, maar witte rook zagen we nog niet. Volgens Wolff gaan hij en Hamilton in Canada opnieuw om de tafel en volgt er liever vandaag dan morgen een akkoord. "Het gaat snel gebeuren. We hebben het eerder over dagen dan over weken. We doen hard ons best [om het voor de Grand Prix van Canada klaar te hebben]. Ik zie hem vandaag en misschien zullen we er dan over praten", vertelt de Oostenrijker tegenover CNBC.

Praten over geld

De Mercedes-teambaas geeft toe weinig trek te hebben in het praten over geld. "We hebben zo'n goede relatie, waardoor we schrik hebben voor het moment dat we over geld moeten gaan praten." Wolff stipt nog maar eens aan waarom Hamilton zo belangrijk is. "Hij is de grootste en belangrijkste persoonlijkheid in onze sport. Hij is zo multigetalenteerd. Niet alleen met racen, maar ook naast het circuit is hij ontzettend belangrijk. Als team gaan we ver terug met Lewis. Hij heeft nooit voor een ander merk gereden. Van een professionele relatie hebben we nu een vriendschap. Het was een prachtige tijd."