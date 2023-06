Brian Van Hinthum

De Grand Prix van België blijft voorlopig een vraagteken op de Formule 1-kalender. De race bij onze zuiderburen staat voor 2023 nog op de kalender, maar duidelijkheid over de toekomst is er nog niet. Inmiddels blijft met op Circuit Spa-Francorchamps verbeteren en wordt het record aantal toeschouwers in 2023 opnieuw gebroken.

Spa-Francorchamps is onder zowel coureurs als fans één van de lievelingetjes op de kalender en de race in de Belgische Ardennen werd vorig jaar in het weekend van de race zelf verzekerd van nog minstens één jaar in de Formule 1. Desondanks blijft de toekomst na 2023 allerminst zeker. De organisatie in België kan qua vergoedingen maar moeilijk opboksen tegen de nieuwe races in landen als de Verenigde Staten en in het Midden-Oosten en dus blijft het ook een doorn in het oog van de koningsklasse zelf. Kiest men voor het geld of het in stand houden van tradities?

Record bezoekers

Inmiddels weten we dat we dit jaar dus 'gewoon' een race hebben in België en dus wordt er door de organisatie hard gewerkt aan het verbeteren van faciliteiten en entertainment op en rondom het circuit. Commercieel directeur Stijn de Boever vertelt tegenover Motorsport.com over de verbeteringen. "We hebben onze capaciteit verhoogd van 100.000 tot 110.000 plaatsen per dag. Die 10.000 extra plaatsen zijn allemaal tribunetickets. Er zijn twee nieuwe tribunes van 7.000 plaatsen tegenover de endurancepits, een onbedekte van 3.000 en een bedekte van 4.000 zitjes."

Meer comfort en entertainment

Hij vervolgt: "Alles is aangepast om het comfort te vergroten. Er is een grotere fanzone en zoals aangevraagd is de veiligheid verbeterd om die 10.000 extra personen toe te kunnen voegen. Er zijn ook nieuwe parkeerplaatsen en nieuwe verkeerszones om de weg naar Spa makkelijker te vinden. Zo mogen toeschouwers niet aankomen met de auto zonder parkeerticket. Hierdoor verliezen mensen minder tijd", besluit hij. Met het afblazen van de plannen rondom de Grand Prix van Zuid-Afrika lijkt Spa ook in 2024 verzekerd van nóg een jaar, maar witte rook is daar nog niet over gesignaleerd.