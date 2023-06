Jan Bolscher

Donderdag 8 juni 2023 17:49

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vermoedt dat de druk op Sergio Pérez af zal nemen, nu de achterstand op teammaat Max Verstappen groter is geworden. Het onderlinge verschil bedraagt inmiddels 53 punten.

De strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 bleek dit jaar al snel tussen Verstappen en Pérez te gaan, maar de vraag was in hoeverre de Mexicaanse routinier de druk erop weet te houden. Inmiddels zijn er zeven races verreden en kende de 33-jarige coureur tegenvallende weekenden in Australië, Monaco en Spanje. Het gat naar Verstappen bedraagt hierdoor nu 53 punten: op dit punt in het seizoen nog lang niet doorslaggevend, maar de tweevoudig wereldkampioen heeft een aangename marge opgebouwd.

Rustig ademhalen

Horner ziet dit als iets positiefs voor Pérez: "Als je naar de punten kijkt, er is een groot gat tussen deze twee, dan denk ik dat het ervoor zorgt dat de druk op Sergio afneemt", klinkt het tegenover Sky Sports. "Hij heeft nu niets meer te verliezen. Hij moet relaxen. Nu kan hij rustig ademhalen en rijden op de manier waarvan we weten dat hij het kan. Dat heeft hij laten zien in Azerbeidzjan en tijdens eerdere races dit jaar."

Top van zijn kunnen

Volgens de Brit is erop dit moment überhaupt niet één coureur die Verstappen kan stoppen: "Er bestaat momenteel geen coureur die Max verslaat in deze auto. Hij [Pérez] neemt het op tegen een coureur op de top van zijn kunnen. Mentaal is het zwaar voor Sergio om daar mee om te gaan. Maar nu, met het grote puntenverschil, nemen de druk en verwachtingen die hij zichzelf heeft opgelegd, wellicht een beetje af."