Wanneer loopt het contract van elke huidige F1-coureur af?

Lars Leeftink

Donderdag 8 juni 2023 16:41

De contracten van de Formule 1 zijn elk seizoen weer een ding, zeker richting de zomer. Dit is namelijk het moment waarop de contracten ter discussie staan en de onzekerheid toe begint te nemen bij de coureurs die een aflopend contract hebben. Een overzicht van de contracten van alle coureurs.

De langste contracten in de Formule 1 komen op naam van Max Verstappen en Lando Norris. Verstappen heeft nog contract tot eind 2028, een contract dat al vaak ter discussie heeft gestaan. De Nederlander gaf namelijk al vaak aan dat hij nadenkt over zijn pensioen nadat hij dit contract heeft uitgediend. Norris, een goede vriend van Verstappen, heeft nog tot 2025 contract en zit voorlopig dus ook nog bij McLaren. Daarna beginnen de contracten al wat meer onzekerheid met zich mee te brengen.

2024

Het belooft volgend seizoen gekkenhuis te worden, want er zijn veel coureurs die in 2024 aan hun laatste jaar van hun contract gaan beginnen. Onder meer Sergio Pérez hoort hierbij, maar ook de coureurs van Ferrari. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz hebben nog contract tot en met 2024. Ook Esteban Ocon en Oscar Piastri hebben met zekerheid nog contract tot eind 2024. Verder is het van Nyck de Vries, George Russell, Pierre Gasly, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Valtteri Bottas in ieder geval duidelijk dat ze 'meerjarige contracten' hebben, wat in ieder geval 2024 zou betekenen. 2025 is echter in sommige gevallen ook niet uitgesloten, ondanks dat hier in het openbaar niks over bekend is.

2023

Tot slot de coureurs die na 2023 nog contract hebben en na dit seizoen momenteel dus zonder contract zitten. De grootste naam is die van Lewis Hamilton, die zowel in verband wordt gebracht met een nieuw contract bij Mercedes als met een contract bij Ferrari. Ook voor Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant is bekend dat ze een aflopend contract hebben. Alleen van Lance Stroll is totaal onbekend tot wanneer hij contract heeft, maar de afgelopen jaren werd er door Aston Martin na elk seizoen een nieuw contract voor Stroll aangekondigd. De kans is dus vrij groot dat hij na 2023 ook geen contract meer heeft.