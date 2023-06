Redactie

Woensdag 7 juni 2023 12:40

Sinds enkele weken is Shakira een hot topic in de Formule 1. De Colombiaanse zangeres werd de afgelopen tijd veelvuldig met Lewis Hamilton gespot en ook op zondag was ze weer aanwezig in de paddock van Barcelona. Het volgende hoofdstuk is aangebroken, want zelfs Max Verstappen lijkt zich nu in de situatie gemengd te hebben.

Vanaf de Grand Prix van Miami is de naam van Shakira veelvuldig met Hamilton en de Formule 1 in verband gebracht. Ten eerste werd het tweetal kort in een restaurant gesignaleerd, waarna ze even samen op een boot voor het huis van Shakira werden vastgelegd. Op de foto's viel namelijk te zien dat Hamilton samen met goede vriend Miles Chamley-Watson aan het boarden was op een boot met Shakira. De boot zou vlak voor het gigantische optrekje van Shakira ter waarde van twintig miljoen dollar genomen zijn. Na het boarden vertrok de entourage voor een cruise langs de kust van Miami. Saillant detail is dat Shakira de laatste tijd ook veelvuldig in verband gebracht wordt met Tom Cruise, ook een goede vriend van Hamilton. Die geruchten werden door Shakira echter weggelachen.

Nieuw etentje

Inmiddels leek het in Barcelona ook weer raak geweest te zijn, want het tweetal poseerde met een aantal andere vrienden tijdens een etentje in Barcelona, waarbij Hamilton een arm om het middel van de Colombiaanse zangeres heeft geslagen. The Sun wist deze foto's tentoon te stellen en het lijkt er steeds meer op dat er wel degelijk iets aan de hand lijkt te zijn tussen het tweetal. Hamilton lijkt al enige tijd geen vaste relatie meer te hebben, nadat hij eind 2014 uit elkaar ging met Pussycat Dolls-zangeres Nicola Scherzinger. Shakira ging op haar beurt dit jaar nog uit elkaar met oud-profvoetballer Gerard Piqué. Dat had nogal wat voeten in de aarde, maar inmiddels lijkt de Latina het verhaal achter haal gelaten te hebben.

Verstappen en Shakira

Inmiddels heeft ook Verstappen zich in het hele Shakira-verhaal gemengd. De Nederlander is over het algemeen niet zo onder de indruk van beroemdheden en 'idolen', maar de Nederlander blijkt nu wél Shakira op Instagram te zijn gaan volgen én haar foto's zijn gaan liken. Het valt echter nog te bezien wat dit precies wil zeggen. Weet de regerend wereldkampioen meer van de 'relatie' tussen Hamilton en Shakira of is er meer aan de hand en heeft hij zelf ook wel interesse om met de 46-jarige en dus flink wat oudere Shakira aan te pappen? Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk, want Verstappen lijkt momenteel zeer gelukkig met vriendin Kelly Piquet. De Shakira-geruchtenstroom is in ieder geval in volle gang.