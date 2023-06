Viaplay keihard onderuit op de beurs, 1 miljard euro verdampt

Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 10:40 - Laatste update: 10:42

Het zijn roerige tijden voor Viaplay. Eerder deze week werd al duidelijk dat de inkomsten van het bedrijf flink lager uitvallen dan verwacht en dat nieuws heeft nu ook beleggers bereikt. Voor het weekend betaalde je 220 Zweedse kroon voor een aandeel, maar op dit moment krijg je daar minder dan 72 SEK voor terug.

De Zweedse streamingdienst Viaplay kennen we in Nederland vooral als uitzendgerechtigde van de Formule 1. Zij kochten die rechten in 2021 en zagen de aandelenkoers in datzelfde jaar een recordhoogte bereiken van meer dan 500 SEK per aandeel. Eigenlijk daalde de waarde al vanaf dat moment, maar de koersval van de afgelopen dagen is wel erg extreem. Reken je het om naar euro's, dan was het bedrijf vorige week 1,5 miljard euro waard. Op het moment van schrijven is dat nog slechts 483 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft alles te maken met het vertrek van Anders Jensen, die gisteren plotseling bekendmaakte plaats te maken voor Jorgen Madsen Lindemann. Dat zou alles te maken met tegenvallende inkomsten uit advertenties, terwijl bezuinigingen binnen het bedrijf niet effectief genoeg blijken om de kosten in hetzelfde tempo terug te dringen.

Prijsverhogingen

Viaplay is sinds de start van de Formule 1-uitzendingen in 2022 mikpunt van kritiek. Zo zou de kwaliteit van de streams te wensen overlaten en moesten veel mensen wennen aan het nieuwe presentatieteam. Het helpt bij het overtuigen van de Nederlandse kijker, doorgaans behoorlijk kritisch, ook niet mee dat de abonnementsprijzen al twee keer verhoogd zijn, de laatste keer naar 15,99 euro. Vergeleken met een jaar geleden betaal je nu 6 euro meer voor een maand Viaplay.