Nyck de Vries kon het sterke weekend in Spanje niet belonen met een goede kwalificatie. Daarvoor had de AlphaTauri-coureur namelijk net iets te veel banden er doorheen gejaagd met zijn twee spins, waardoor hij uiteindelijk als veertiende werd afgevlagd. Naar eigen zeggen, zat er nog wel een top twaalf kwalificering in, maar dat had alleen gekund op een nieuwe setje banden.

Na het optreden in Monaco, zette De Vries de lijn door in Barcelona. Het hele weekend al liet de Nederlander zien dat hij prima uit de voeten kan op het Circuit de Barcelona-Catalunya en eigenlijk elke sessie was hij sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Q1 werd verreden onder verraderlijke omstandigheden en De Vries was niet de enige die zijn bolide niet op de baan kon houden. Wel is het hem duur komen te staan, want door de twee schuivers, had hij geen nieuw setje banden meer over en dat kostte uiteindelijk rondetijd.

'Beetje teleurgesteld'

Hoewel hij voor Tsunoda staat, is De Vries niet tevreden. "Nee, ik ben zelf een beetje teleurgesteld en ik heb gemengde gevoelens overgehouden aan de kwalificatie en het uiteindelijke resultaat. Ik heb een sterk en competitief weekend tot nu toe gehad. Maar door mijn twee spins in had ik te veel banden er doorheen gejaagd en daardoor had ik geen nieuw setje in Q2", zo legt uit tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. "Dat heeft de realistische kansen op een betere kwalificatiepositie weggenomen. Dus daar ben ik wel teleurgesteld over, want we hebben een goed weekend ermee niet beloond", zo stelt De Vries.

'Wist niet wat daar gebeurde'

Halverwege de kwalificatie gaf De Vries over de boordradio aan dat hij niet wist wat er nu precies telkens misging in bocht 11. "Dat gebeurde tijdens het uitkomen van bocht 11 en het circuit was nog wel nat, maar dat kon je helemaal niet zien. Het was onzichtbaar. Dus ik zag dat het circuit droog was en ik pushte ook alsof het droog was, maar ik verloor de auto daar tot twee keer toe. Ik begreep gewoon niet wat er daar gebeurde", zo legt hij uit over de boodschap aan zijn team. Uiteindelijk deed hij het in zijn laatste poging iets voorzichtiger. "In mijn derde poging heb ik het wat rustiger aan gedaan, omdat ik wist dat er weinig grip was. Maar de top twaalf was realistisch geweest, met een setje nieuwe banden."

Grand Prix van Spanje

Voor de zondag zijn er ook enkele regenbuien voorspeld en De Vries vindt het lastig om zijn kansen voor de race in te schatten. "Wat betreft de race, ik weet nog niet zeker of het gaat regenen, maar het wordt een lange race en dan heb je nog de bandenslijtage. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we het 'schoon' houden van onze kant en dan gaan we de kansen pakken als deze zich voordoen", aldus De Vries.