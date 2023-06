Lars Leeftink

Zaterdag 3 juni 2023

Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten na afloop van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje langs de stewards. Pierre Gasly, Carlos Sainz en George Russell zijn ook aan de beurt.

Voor Gasly gaat het om twee momenten. Hij hield zowel Sainz als Verstappen op tijdens hun snelle ronde en voorkwam op deze manier dat ze hun rondje af konden maken. Dit is ook de reden waarom Verstappen en Sainz langs moeten komen. De vraag is nu vooral of Gasly de schuld krijgt van die situaties, of dat Verstappen en Sainz iets aangerekend gaat worden.

Russell en Hamilton

Russell en Hamilton kwamen elkaar op de baan tegen in Q2. Russell was bezig met zijn ronde en had niet door dat Hamilton achter hem reed. Hamilton probeerde links langs hem te rijden op volle snelheid, maar werd geblokkeerd door Russell. De landgenoten en teamgenoten raakten elkaar en veroorzaakte schade. Hamilton zou uiteindelijk in Q3 nog wel rijden, maar Russell kwam niet door Q2 heen. Ook zij moeten dus naar de stewards. Vooral Russell zal moeten vrezen voor een eventuele straf.