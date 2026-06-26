Verstappen over cruciale Red Bull-updates: "Laatste stappen het moeilijkst"
Verstappen over cruciale Red Bull-updates: "Laatste stappen het moeilijkst"Maak ons je Google-favoriet
Dit weekend staan er inmiddels welbekende cruciale upgrades op de rol voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen heeft op de mediadag in aanloop naar de race in Oostenrijk verteld over de geplande verbeteringen.
Het seizoen verloopt tot dusver anders dan in de dominante dagen voor de formatie uit Milton Keynes. Waar Mercedes met WK-leider Kimi Antonelli momenteel de dienst uitmaakt, is Red Bull terug te vinden op de vierde plaats bij de constructeurs. Verstappen zelf staat na zeven races op de zevende plek in het kampioenschap en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning onder de nieuwe technische reglementen. Om het tij te keren, introduceert het team in Spielberg een omvangrijk updatepakket dat onder meer bestaat uit aanpassingen aan de vloer, de carrosserie en een broodnodige gewichtsbesparing voor de zware bolide.
Gat dichten naar de top
Verstappen benadrukt - geciteerd door zijn eigen website - dat de introductie van de nieuwe onderdelen geen garantie is voor direct succes, al is de noodzaak hoog. "Dat is heel belangrijk voor ons als team, omdat we willen verbeteren", aldus de Nederlander. Hij is realistisch over de huidige vorm van zijn werkgever. "We weten dat onze prestaties achterblijven en proberen de auto sneller te maken. Dat is wat we allemaal willen en waar we hard aan werken", voegt hij daaraan toe. Hoewel een eerdere update in Miami het overgewicht van de auto al deels verhielp, beseft de coureur dat de weg naar voren uitdagend is. "We hebben al progressie geboekt, maar dat waren natuurlijk ook de makkelijkere stappen om te zetten als je verder achterligt. De laatste stappen zijn het moeilijkste om te zetten, om echt voor overwinningen te kunnen strijden", stelt Verstappen.
Problemen bij de start
Naast de algemene snelheidskwesties kampt Red Bull dit jaar met een specifiek probleem bij het wegkomen van de startgrid. Verstappen is zich daar zeker van bewust en eist ook op dat vlak verbetering. "Ook onze starts zijn dit seizoen niet geweldig geweest, dus op dat gebied moeten we ook stappen zetten", verklaart hij helder over de pijnpunten. De hoop is nu gevestigd op het raceweekend in de Oostenrijkse bergen, waar zondagmiddag de lichten uitgaan. Toch blijft de ex-wereldkampioen waken voor te veel optimisme, aangezien concurrenten als Ferrari en McLaren eveneens volop in ontwikkeling zijn: "Het team gaat er altijd 100% voor om voluit te pushen om de auto sneller te maken, maar ook de andere teams brengen natuurlijk upgrades", relativeert Verstappen de situatie. "We moeten proberen het gat te verkleinen. Hopelijk lukt dat dit weekend", besluit hij strijdbaar.
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