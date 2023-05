Hamilton maakte foto's van gecrashte RB19, cruciale ontwerper verlaat Red Bull | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 30 mei 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een cruciale ontwerper van Red Bull Racing heeft vandaag per direct het werk neergelegd bij de Oostenrijkse renstal. Vandaag 2024 zal Rob Marshall aan de slag gaan bij McLaren. Lewis Hamilton grapte dat hij de foto's van de vloer van de gecrashte RB19-bolide van Sergio Pérez nog eens goed gaat onderzoeken. Daarnaast vertelde de zevenvoudig wereldkampioen over de upgrades van zijn eigen Mercedes. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft zijn tevredenheid geuit over de prestaties van Nyck de Vries tijdens de Grand Prix van Monaco. Ondertussen wordt er ook al gekeken naar aankomend weekend. Er wordt namelijk regen verwacht tijdens de Grand Prix van Spanje.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton maakte foto's van gecrashte RB19 van Pérez: 'Staan op zijn telefoon'

Lewis Hamilton en Mercedes laten geen kans onbenut om dichter bij Red Bull Racing in de buurt te kunnen komen dit seizoen. De Zilverpijlen brachten al een groot updatepakket tijdens het raceweekend in Monaco, maar Hamilton hoopt dat zij ook hun voordeel kunnen doen met de foto's die hij op zaterdag heeft gemaakt van de RB19 van Sergio Pérez, nadat hij was gecrasht tijdens de kwalificatie. "Lewis Hamilton zat te dollen met mij en zei dat hij de foto's van de vloer van de Red Bull had opgeslagen op zijn telefoon en dat hij ze zeer nauwkeurig ging bestuderen en erop in ging zoomen," zo liet Rosanna Tennant, de presentatrice van de Chequered Flag-podcast van de BBC, weten volgens Express. Meer lezen? Klik hier!

Weerstation Spanje: '90% tot 95% kans op regen op zowel vrijdag, zaterdag als zondag'

De Grand Prix van Spanje staat aankomend weekend op het programma en het lijkt er vooralsnog op dat de weergoden zich niet gedeisd zullen houden. Met name tijdens de race op zondag is er een grote kans op regen, terwijl er ook op vrijdag en zaterdag geen garantie is dat het ook maar enigszins droog blijft. Vrijdag overdag is er namelijk 95 procent kans op neerslag, maar ook voor de zaterdag, de dag van de kwalificatie, voorspelt AEMET 90 procent kans op regen. Het zal echter gaan om lichte neerslag. De meest regen valt volgens hen op vrijdag, maar ook op zondag. Voor de dag van de Grand Prix verwachten zij vrijwel zeker regen. De kans op hemelwater wordt op 95 procent geschat. Meer lezen? Klik hier!

Alonso terug te vinden op overwinningsfoto Verstappen en Red Bull in Monaco

Fernando Alonso heeft tot nu toe in 2023 een abonnement op podiumplekken, specifiek de derde plaats. In Monaco werd hij tijdens de Formule 1 Grand Prix echter tweede, achter een dominante Max Verstappen. Een nieuwe positie dit seizoen voor Alonso, wat reden genoeg was om eens te buurten bij de overwinningsfoto van Verstappen en Red Bull Racing. Hij besloot gewoon brutaal met een grote glimlach op het randje van de foto te gaan staan. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton geeft oordeel over upgrades Mercedes: "We boeken progressie"

Lewis Hamilton is blij met de upgrades die het team heeft meegenomen naar Monaco. Alles lijkt te werken, maar de Brit moet ondanks zijn P4 tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco ook toegeven dat deze upgrades pas echt komend weekend in Spanje getest kunnen worden. In gesprek met aanwezige media, waaronder GPFans, gaf Hamilton een update over of de upgrades hem tot nu toe bevallen en wat er nog beter kan. "Ik heb het gevoel dat de auto progressie aan het boeken is, dat we vooruit aan het gaan zijn. Ik denk dat we er volgende week een veel beter gevoel voor gaan krijgen, want dan kunnen we echt door bochten met medium of hoge snelheid proberen voluit te gaan. Maar over het algemeen was dit een positieve ervaring." Meer lezen? Klik hier!

De Vries maakt in Monaco indruk op Marko: "Dit is wat ik van hem wil zien"

Nyck de Vries heeft afgelopen weekend in Monaco indruk gemaakt op Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing. Na de geruchten omtrent het mogelijke vervangen van de Nederlander is het goed nieuws voor De Vries. In gesprek met Motorsport.com zegt Marko niet alleen over De Vries, maar over het hele weekend van AlphaTauri wel tevreden te zijn: "Dit is wel met afstand zijn beste weekend voor AlphaTauri geweest. Yuki was ook erg goed, totdat hij weer last kreeg van remproblemen aan het einde van de race. Daar moet het team echt iets aan gaan doen, aangezien ze al heel vaak remproblemen hebben gehad. Maar Nyck zat afgelopen weekend veel dichter bij Yuki dan dat voorheen het geval was. Dat is wat ik van hem wil zien. Natuurlijk willen we meer van hem zien."Meer lezen? Klik hier!

Engineer die belangrijke rol speelde in ontwerp Red Bull stapt over naar McLaren

Rob Marshall vertrekt per direct bij het team van Red Bull Racing. Dat heeft de Oostenrijkse renstal vandaag bevestigd. Vanaf 2006 was hij werkzaam bij Red Bull als hoofdontwerper naast Adrian Newey. In 2016 kreeg hij een nieuwe positie aangeboden als Chief Engineering Officer en hielp de energydrankfabrikant aan betere resultaten na een moeilijke periode aan het begin van het hybridetijdperk. De 55-jarige Brit zal vanaf 2024 aan de slag gaan bij McLaren. Hij zal naast aerodynamici Peter Prodromou en David Sanchez werken, direct onder teambaas Andrea Stella die erg verheugd is om Marshall bij het team te verwelkomen: "Ik ben ongelooflijk blij dat Rob bij McLaren komt. Rob werkt al meer dan 25 jaar in de autosport en hij komt naar ons toe met een schat aan expertise en ervaring, versterkt door zijn staat van dienst bij Red Bull Racing. De aanstelling van Rob is een van de fundamentele stappen en een natuurlijke match om het team te helpen weer te vechten om overwinningen." Meer lezen? Klik hier!