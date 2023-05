Jeen Grievink

Dinsdag 30 mei 2023 08:39 - Laatste update: 08:41

Lewis Hamilton en Mercedes laten geen kans onbenut om dichter bij Red Bull Racing in de buurt te kunnen komen dit seizoen. De Zilverpijlen brachten al een groot updatepakket tijdens het raceweekend in Monaco, maar Hamilton hoopt dat zij ook hun voordeel kunnen doen met de foto's die hij op zaterdag heeft gemaakt van de RB19 van Sergio Pérez, nadat hij was gecrasht tijdens de kwalificatie.

Pérez was tijdens de kwalificatie in Monte Carlo iets te enthousiast en klapte met zijn bolide in de muur. Pijnlijk voor hem en zijn team, maar frustrerender was misschien nog wel dat de auto door een takelwagen hoog door de lucht werd verplaatst, waardoor de onderkant van de auto - en dus ook de vloer - minutenlang perfect zichtbaar was voor de concurrentie. Fotografen stonden massaal klaar om de onderzijde van de RB19, waar wellicht een deel van het performancegeheim ligt, haarscherp op beeld vast te leggen. Zij waren echter niet de enigen: Hamilton pakte ook zijn smartphone erbij om een aantal foto's te schieten.

Hamilton en Mercedes hebben nu goed beeld van vloer RB19

Hamilton wil maar wat graag weer de strijd aangaan met Max Verstappen om de wereldtitel, maar komt momenteel nog flink tekort wat betreft het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft. In een poging om dichter bij zijn rivaal te kunnen komen, introduceerde Mercedes afgelopen weekend al een groot updatepakket, waarbij onder meer de sidepods flink onder handen zijn genomen. Mogelijk gaat men binnenkort ook aanpassingen doorvoeren aan de vloer van de W14, want Hamilton heeft nu haarfijn kunnen vastleggen hoe de onderzijde van de Red Bull-auto eruitziet. Dit heeft de zevenvoudig wereldkampioen verklaart tegenover Rosanna Tennant, de presentatrice van de Checkered Flag-podcast van de BBC.

Hamilton heeft foto's opgeslagen op smartphone

"Lewis Hamilton zat te dollen met mij en zei dat hij de foto's van de vloer van de Red Bull had opgeslagen op zijn telefoon en dat hij ze zeer nauwkeurig ging bestuderen en erop in ging zoomen", zo laat Tannant weten volgens Express. Mercedes zal ongetwijfeld blij zijn met deze beelden, want de vloer is één van de aspecten die de concurrentie vaak vrij lang voor elkaar verborgen weet te houden. "Ik weet zeker dat de mensen van de aerodynamica alle auto's die omhoog getakeld werden goed zullen bekijken", zo zei Tom McCullough, Performance Director van Aston Martin eerder al.