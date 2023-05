Lars Leeftink

Lewis Hamilton is blij met de upgrades die het team heeft meegenomen naar Monaco. Alles lijkt te werken, maar de Brit moet ondanks zijn P4 tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco ook toegeven dat deze upgrades pas echt komend weekend in Spanje getest kunnen worden.

De prestaties van Mercedes in 2023 zijn niet per se beter dan in 2022 het geval was, het team staat derde in het kampioenschap bij de constructeurs achter Aston Martin, maar de coureurs van het team klagen niet meer over porpoising of fysieke ongemakken en zien tevens Mercedes upgrades brengen om de auto te verbeteren. Het team was van plan deze upgrades richting Imola te brengen, maar omdat die race niet door bleek te gaan kwamen de upgrades voor het eerst in actie in Monaco. Niet ideaal om het effect van de upgrades te testen, maar het team moest wel gezien het belang van de upgrades en het huidige concept dat geen succes is gebleken. Resultaat was er wel meteen, met een P4 voor Hamilton en een P5 voor George Russell in Monaco.

Hamilton over upgrades

In gesprek met aanwezige media, waaronder GPFans, gaf Hamilton een update over of de upgrades hem tot nu toe bevallen en wat er nog beter kan. "Ik heb het gevoel dat de auto progressie aan het boeken is, dat we vooruit aan het gaan zijn. Ik denk dat we er volgende week een veel beter gevoel voor gaan krijgen, want dan kunnen we echt door bochten met medium of hoge snelheid proberen voluit te gaan. Maar over het algemeen was dit een positieve ervaring."

Chicane in Spanje

Hamilton laat ook weten blij te zijn dat de chicane aan het einde van het rondje in Barcelona, waar de Formule 1 komend weekend gaat rijden, niet meer aanwezig is in 2023. "Oh ja, absoluut. Onze auto wordt daar beter van en ik heb die chicane nooit echt fijn gevonden. Om uit bocht 12 te komen en dan vol gas door de laatste twee bochten te gaan wordt fantastisch voor onze nek, maar vooral goed voor de duurzaamheid van de banden. Het wordt leuk." De Grand Prix van Spanje aankomende zondag is de zevende race van het seizoen, een seizoen dat 22 races kent.