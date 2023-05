Lars Leeftink

Fernando Alonso heeft tot nu toe in 2023 een abonnement op podiumplekken, specifiek de derde plaats. In Monaco werd hij tijdens de Formule 1 Grand Prix echter tweede, achter een dominante Max Verstappen. Een nieuwe positie dit seizoen voor Alonso, wat reden genoeg was om eens te buurten bij de overwinningsfoto van Verstappen en Red Bull Racing.

De Spanjaard beleeft een verrassend goed seizoen met Aston Martin. Het team had voorafgaand aan het seizoen de hoop uitgesproken het beste team te zijn achter de drie topteams en wellicht eens voor podiumplekken te gaan, maar deze doelstelling werd na een paar races al bijgesteld. De ontwikkeling van het team gaat namelijk sneller, wat blijkt uit de vijf podiumplekken voor Alonso na zes races. Met de derde plaats in het kampioenschap stevig in handen droomt Alonso met Aston Martin van een zege, maar dit kwam er in Monaco niet van.

Alonso is echter in 2023 nog niet zo dicht in de buurt geweest als in Monaco het geval was. De Spanjaard had op zaterdag namelijk bijna pole position veroverd. Alonso stond in de slotfase op P1, maar moest nog afwachten wat Verstappen deed. De tweevoudig wereldkampioen ging met 0.084 seconden onder de tijd van Alonso en veroverde zijn eerste pole position in Monaco. Tijdens de race bleef de Spanjaard wel even bij Verstappen in de buurt, maar al snel liep het gat op naar tien seconden. Dankzij een strategisch foutje rondom de fase dat het begon te regenen, liep het verschil op naar meer dan 20 seconden. Aangezien hij een ruime voorsprong had op Esteban Ocon, kwam P2 niet in gevaar.

Feest na afloop

Na afloop van de race liet Alonso al weten het maximale uit de race te hebben gehaald, waarmee hij ook accepteerde dat hij zelfs in het voordelige Monaco niet sneller was dan de RB19 van Verstappen. Om toch te voelen hoe het is om op de overwinningsfoto te staan met Verstappen en Adrian Newey, topontwerper van Red Bull, besloot hij gewoon brutaal met een grote glimlach op het randje van de foto te gaan staan.

Alonso joined Red Bull's celebrations for a photo šŸ˜­ pic.twitter.com/CcdIpqhUa1 — RBR Daily (@RBR_Daily) May 28, 2023