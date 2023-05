Vincent Bruins

Rob Marshall vertrekt bij het team van Red Bull Racing. Dat heeft de Oostenrijkse renstal vandaag bevestigd. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat de 55-jarige Brit vanaf 2024 aan de slag zal gaan bij McLaren.

Marshall was tot en met 2005 werkzaam bij Renault, waar hij als hoofd van het mechanische ontwerpteam de briljante massademper bedacht die Fernando Alonso een voorsprong gaf op de concurrentie op jacht naar de wereldtitel. Vanaf 2006 ging hij aan de slag bij Red Bull als hoofdontwerper naast Adrian Newey. In 2016 kreeg hij een nieuwe positie aangeboden als Chief Engineering Officer en hielp de energydrankfabrikant aan betere resultaten na een moeilijke periode aan het begin van het hybridetijdperk.

Horner bedankt Marshall

Marshall zal per direct het werk neerleggen bij Red Bull. Christian Horner bedankte de engineer voor al zijn harde werk: "We willen Rob bedanken voor alles wat hij de afgelopen zeventien jaar voor het team heeft gedaan," aldus de teambaas. "Zijn werk aan de generatie auto's die ons tussen 2010 en 2013 vier ongelooflijke dubbeltitels opleverde, was echt uitmuntend. In de jaren daarna bleef hij een sleutelfiguur in het team en in 2016 nam hij de bredere rol van Chief Engineering Officer op zich, waardoor hij betrokken was bij andere projecten in het hele bedrijf. We zullen zijn invloed missen, maar we bedanken hem nogmaals voor alles wat hij heeft gedaan en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol."

Stella ongelooflijk blij

Vanaf 1 januari 2024 zal Marshall officieel werknemer zijn van McLaren als Technical Director, Engineering & Design. Hij zal naast aerodynamici Peter Prodromou en David Sanchez aan de slag gaan, direct onder teambaas Andrea Stella die erg verheugd is om Marshall bij het team te verwelkomen: "Ik ben ongelooflijk blij dat Rob bij McLaren komt. Rob werkt al meer dan 25 jaar in de autosport en hij komt naar ons toe met een schat aan expertise en ervaring, versterkt door zijn staat van dienst bij Red Bull Racing. De aanstelling van Rob is een van de fundamentele stappen en een natuurlijke match om het team te helpen weer te vechten om overwinningen."