30 mei 2023

De Grand Prix van Spanje staat aankomend weekend op het programma en het lijkt er vooralsnog op dat de weergoden zich niet gedeisd zullen houden. Met name tijdens de race op zondag is er een grote kans op regen, terwijl er ook op vrijdag en zaterdag geen garantie is dat het ook maar enigszins droog blijft. AEMET, hét weerstation van Spanje, geeft zelfs een neerslagkans van minimaal 90% voor alle drie de racedagen.

In het doorgaans zonnige Spanje, moeten bezoekers van het Grand Prix-weekend rekening houden met wisselende weersomstandigheden. Een paraplu of poncho meenemen richting het Circuit de Catalunya in Montmélo, lijkt geen overbodige luxe. De weersvoorspellingen worden met de dag accurater en het lijkt er steeds meer op dat lang niet alle racesessies op een droge baan zullen worden afgewerkt. Met name voor de zondag, de dag van de daadwerkelijke Grand Prix, is de dreiging van vallend hemelwater het grootst. AEMET, het meteorologisch agentschap van de overheid, spreekt zelfs van 95 procent kans op neerslag. Het alom bekende Weather.com is iets voorzichtiger, maar spreekt ook van 75 procent kans op regen op zondag.

Montmélo moet rekening houden met nat pak

De Grand Prix van Spanje vindt plaats in Montmélo, een gemeente in de provincie Barcelona. Montmeló telt slechts 8.784 inwoners, maar dankt haar wereldwijde bekendheid aan het Circuit de Catalunya. Montmélo heeft een zeeklimaat en er valt op alle maanden van het jaar regen. Gemiddeld 365 millimeter per jaar. Een klein deel daarvan zou aankomend weekend kunnen vallen, wanneer de Formule 1 haar kunsten vertoont in de kustplaats. AEMET, het Spaanse weerinstituut, waarschuwt alvast dat men rekening moet houden met een nat pak. Volgens hen gaat het vanaf woensdag regenen en houdt dit in fasen aan tot en met maandag.

Spaans weerstation voorspelt regen voor alle racedagen

Vrijdag overdag is er 95 procent kans op neerslag, maar ook voor de zaterdag, de dag van de kwalificatie, voorspelt AEMET 90 procent kans op regen. Het zal echter gaan om lichte neerslag. De meest regen valt volgens hen op vrijdag, maar ook op zondag. Voor de dag van de Grand Prix verwachten zij vrijwel zeker regen. De kans op hemelwater wordt op 95 procent geschat. Het internationaal bekende weerstation Weather.com is iets voorzichtiger in haar voorspelling, maar denkt eveneens dat het zondag gaat regenen. Zij schatten die kans op 75 procent in.

Weather.com iets conservatiever, 75% kans op regen op zondag

Voor de vrijdag en zaterdag ziet Weather.com het, in tegenstelling tot haar Spaanse equivalent, iets 'zonniger' in. Vrijdag wordt het overwegend zonnig met slechts 24 procent kans op regen, zo voorspellen zij. Zaterdag neemt het aantal zonnestralen af, maar blijft de kans op regen volgens hen eveneens beperkt tot 24 procent. Voor de zondag verwacht Weather.com wel (lichte) regen. De kans hierop schatten zij op zo'n 75 procent.