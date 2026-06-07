De provider DELTA heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco naar verluidt het verbod genegeerd om de uitzending van RTL Duitsland te blokkeren. Waar concurrenten als Ziggo, KPN en Odido de Duitse zender op zwart zetten of overschakelden naar een alternatief signaal, bleven de livebeelden van de Formule 1-race bij DELTA gewoon zichtbaar voor abonnees.

De blokkade is het gevolg van de exclusieve uitzendrechten die in Nederland tot en met 2029 in handen zijn van streamingdienst Viaplay. Onder druk van rechtenhouder Formula One Management (FOM) en Viaplay heeft RTL Group de Nederlandse televisieaanbieders verplicht om het signaal van RTL Duitsland tijdens live-sessies af te schermen. "Ziggo, KPN en alle andere Nederlandse providers die RTL Duitsland in hun pakket hebben, moeten de zender tijdens de live-uitzendingen van de Formule 1 op zwart zetten", zo meldt vakmedium TotaalTV over de strikte handhaving van de territoriale licenties. Het is voor het eerst dat een dergelijke maatregel rondom de sport in Nederland op deze schaal wordt afgedwongen. Providers kregen hierbij twee opties voorgelegd: de zender volledig blokkeren met een informatiescherm, of het signaal tijdelijk vervangen door de Oostenrijkse SD-versie van RTL, waarop geen Formule 1 wordt uitgezonden vanwege aanhoudende rechtenconflicten. KPN koos voor de Oostenrijkse route, terwijl Ziggo de zender handmatig op zwart zette met een begeleidende tekst voor de kijkers.

Artikel gaat verder onder video

Risico op schadeclaims na negeren van instructies

Bij DELTA lijken deze instructies echter bewust of onbewust in de wind te zijn geslagen tijdens het raceweekend in Monte Carlo. Klanten van de aanbieder lieten via sociale media weten dat zij de kwalificatie in de straten van het prinsdom zonder problemen live konden volgen via het Duitse open net. Tot op heden heeft het telecombedrijf nog geen officiële reactie gegeven op de meldingen over het niet blokkeren van de Grand Prix. Het niet naleven van de door RTL Group opgelegde restricties kan de provider mogelijk duur komen te staan in de huidige markt. Volgens mediaberichten kan deze actie uiteindelijk leiden tot juridische stappen, financiële schadeclaims van de rechtenhouders of zelfs een compleet distributieverbod voor zenders uit het portfolio van het mediabedrijf. Het is dus ook onduidelijk of DELTA op zondag RLT beschikbaar houdt tijdens de Grand Prix.

Gerelateerd