Verstappen glibbert en glijdt in verraderlijke omstandigheden naar zege in Monaco

Remy Ramjiawan

Zondag 28 mei 2023 16:54 - Laatste update: 17:04

Max Verstappen heeft zijn tweede zege in Monaco weten te pakken onder extreem lastige omstandigheden. Fernando Alonso startte vanaf P2 en kwam uiteindelijk ook als tweede over de finish en Esteban Ocon is voor het eerst dit seizoen op het podium terug te vinden, in een race waarbij in de tweede helft de regenbuien voor flink wat opschudding zorgden.

De startlichten gingen om 15:00 uur uit en iedereen kwam heelhuids door de eerste paar bochten. Verstappen kon zijn eerste positie makkelijk verdedigen tegenover Alonso, die startte op de hardste band. Vanaf de Fairmont hairpin kwam het veld echter wel dichter bij elkaar en buiten een paar touchés om kon het veld zijn weg vervolgen. Hülkenberg, Pérez en Zhou kozen ervoor om aan het einde van de eerste ronde direct de verplichte pitstop uit te voeren, zodat er op de harde band een gokje kon worden genomen. The Hulk verschalkte Sargeant op weg naar de hairpin en daarbij raakte hij de bolide van de Amerikaan. Hoewel de wedstrijdleiding normaliter incidenten in de eerste ronde door de vingers ziet, deelden de stewards toch een tijdstraf van vijf seconden uit aan de Duitser.

Artikel gaat verder onder video

Gevechten in het middenveld

De Vries was na acht ronden de druk aan het opvoeren bij Piastri die op plek elf rondreed, maar moest ondertussen ook naar achteren kijken, want Albon zat inmiddels ook op de staart van de AlphaTauri. Ondertussen was Pérez zijn voorganger (Stroll) genaderd, maar op het krappe circuit in Monaco waren er maar weinig plekken om een inhaalactie in te zetten. Ocon mocht vanaf plek drie starten en het doel van Sainz was om de banden van de Fransman er doorheen te jagen, door op de huid te zitten van de Alpine-coureur. Daarbij raakte de Spanjaard echter de bolide van Ocon en beschadigde hij zijn wing end plate. De aspiraties van Alonso op een overwinning verdampte echter ook, want na veertien ronden was Verstappen al vijf seconden bij hem weggereden. Ook klaagde Alonso over het verlies van druk van één van zijn banden, al kon het team in de data niets vreemds ontdekken.

Another angle on that contact between Sainz and Ocon 👀#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ex7mQsXMLu — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Sargeant-treintje

Sargeant zorgde voor een treintje achter hem met Magnussen, Stroll, Pérez, Zhou en Hülkenberg. Magnussen liet zien dat inhalen wel mogelijk is in Monaco, want hij wist de Amerikaan voorbij te schieten. In Rascasse volgde vervolgens Stroll en Pérez. En een ronde later kwam Hülkenberg er ook voorbij. Vanaf plek zes was Leclerc het gat richting Hamilton aan het dichten, maar de Monegask kon niet dichtbij genoeg komen om de SF23 naast de W14 te zetten.

Dummy's van Ferrari

Hoewel het in de uren in de aanloop na de race kurkdroog was, werd het halverwege de wedstrijd wel steeds wat donkerder rondom de baan. Norris kreeg van zijn team te horen dat er een bui aan zat te komen in ronde 35, terwijl Sainz te horen kreeg dat een regenbui op dat moment nog minimaal 45 minuten zou gaan duren. In een poging om Ocon naar de pitbox te duwen, voerde Ferrari voor de tweede keer een dummy uit. De Spanjaard werd namelijk voor de tweede keer gevraagd om de pitstop uit te voeren om Ocon in te halen, maar wederom reed de Spanjaard de pitstraat voorbij. Ondertussen was Verstappen de achterblijvers genaderd en er zat een pijnlijk moment voor Pérez aan te komen. De Nederlander kon namelijk zijn teamgenoot, die op dat moment op P16 rondreed zien en de Mexicaan werd in ronde 31 op een ronde gezet.

LAP 35/78



Perez says goodbye to a chunk of his front wing after contact with Magnussen at the chicane.



The Mexican pits for a new front wing, and he's almost back to where he started - he's now running in P19 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/CPbCTzWdLc — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Het team van Alpine vergooide bijna de derde plek van Ocon, door de Fransman tijdens de pitstop te lang te laten stilstaan. Toch kon de enkelvoudig racewinnaar met een fantastische outlap Sainz achter zich laten. Pérez wilde Verstappen achterna en daardoor de mannen voor hem inhalen. Hij wist Stroll te verschalken, door de chicane af te snijden. Een ronde later kwam de Mexicaan in diezelfde chicane in contact met Magnussen, beschadigde daarbij zijn voorvleugel en moest noodgedwongen een pitstop maken. Sainz had al eerder gewaarschuwd om niet te vroeg zijn stop te maken en hij kreeg nog gelijk ook, want Ocon behield uiteindelijk zijn derde plek en dus was de Spanjaard erg gefrustreerd op de radio.

Bandenmanagement aan de kop van het veld

Het gevecht vooraan tussen Verstappen en Alonso kreeg ook een interessante wending. Het onderlinge verschil tussen de heren was negen seconden en Verstappen had niet meer het perfecte gevoel met de banden, maar een pitstop was ook nog niet mogelijk. Daarvoor zat Alonso namelijk nog te dichtbij. De Spanjaard was gestart op de harde band en dat voordeel begon in ronde veertig te werken. Verstappen vertelde aan Gianpiero Lambiase dat hij niet wist hoe lang hij dit kon volhouden, want de mediumbanden hadden hun beste tijd gehad. Toch hing nog altijd dat ene regenbuitje in de lucht, maar de vraag was nog steeds wanneer die ging vallen.

LAP 56/78



Alonso is back in the pits! The track is too wet!



It's Inters for the Spaniard and for all the grid bar Magnussen who's still on slicks#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/w71n2OrDW4 — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Chaos door gearriveerde regenbui

Russell vertelde in ronde 51 dat in bocht drie de eerste druppels begonnen te vallen en een ronde later zou het hele veld dat gaan merken. Het team van McLaren haalde Norris nog naar binnen om op de harde banden over te gaan, waar niemand op dat moment iets van begreep. Een ronde later gingen Bottas en Stroll namelijk over naar de intermediates en vooral in de eerste sector was het glibberen en glijden, maar in sector drie was het nog helemaal droog. Alonso koos ervoor om over te stappen naar de gele band en dat was op dat moment een twijfelachtige keuze, want een ronde later koos Verstappen namelijk voor de intermediates en Alonso zou uiteindelijk volgen. Stroll werd uiteindelijk de eerste uitvaller door in de Fairmont hairpin eerst aan de buitenkant de muur te raken, om vervolgens enkele meters later wederom de muur te raken. Ook Pérez kon zijn RB19 niet op de baan houden en schoof tegen de muur aan bij het uitkomen van zwembad.

In de eindfase van de Grand Prix was het gestopt met regenen en daardoor kwamen de mannen op de intermediates weer beter voor de dag. Russell was zijn teamgenoot genaderd en had nog altijd een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, omdat hij Pérez raakte bij het terugkomen op de baan. De Brit vroeg om een teamorder en precies op dat moment ging Hamilton aanzetten bij Ocon, die op dat moment op P3 lag. Dat lukte uiteindelijk niet en na 78 ronden wist Verstappen de zwart-wit geblokte vlag als eerste te zien, Alonso kwam als tweede over de streep en Ocon staat voor het eerst dit seizoen op het podium.