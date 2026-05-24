Van Hoepen crasht en verliest kostbare punten, Formule 2-race vroegtijdig beëindigd
Martinius Stenshorne heeft de hoofdrace van de FIA Formule 2 op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal op zijn naam geschreven en Alex Dunne maakt er een één-twee van voor Rodin Motorsport. Voor Laurens van Hoepen was het een wedstrijd om absoluut te vergeten, nadat hij vanuit leidende positie crashte.
Het was een chaos van jewelste in het voorprogramma van de F1 Grand Prix van Canada. De Formule 2-race werd volledig op slicks verreden, maar af en toe kwam er een miezerbuitje over de baan op het Île Notre-Dame. Er waren zo veel crashes dat de tijdslimiet bereikt werd en niet de volledige 39 ronden afgelegd konden worden. Van Hoepen had zich op de pole position gekwalificeerd. Red Bull-junior Nikola Tsolov kwam beter weg bij de start, maar Van Hoepen pakte hem meteen terug in de tweede chicane. Het gejuich voor de Nederlander was echter van korte duur. Hij crashte tegen de Wall of Champions in ronde vijf.
Kostbaar puntenverlies voor Van Hoepen
Meteen na de flinke klapper van Van Hoepen kwam de safety car voor de tweede keer de baan op, nadat Emmo Fittipaldi bij het uitrijden van de pitstraat crashte op koude banden. Tsolov werd door Kush Maini in de rondte getikt na de herstart en de Bulgaar viel ver terug richting P16. Bij Van Amersfoort Racing-coureur Rafael Villagómez brak de ophanging af door contact met Rafael Câmara en opnieuw was er een korte neutralisatie. Câmara spinde vervolgens zelf in de eerste bochtencombinatie.
Bernd Mayländer had het er maar druk mee, want de safety car werd opnieuw opgeroepen, nadat bij Roman Bilinski de motor opblies. Na de herstart crashten Oliver Goethe en Ritomo Miyata, nadat de wielen in elkaar haakten, en dus eindigde de F2-hoofdrace achter de Mercedes-safety car.
Uiteindelijk zou Stenshorne als eerste het zwart-witgeblokt zien voor Dunne. Gabriele Minì completeerde het podium voor Joshua Dürksen en Tsolov, die zich indrukwekkend wist te herstellen. Cadillac F1-testcoureur Colton Herta pakte één puntje met P10.
Van Hoepen is kostbare punten kwijtgeraakt met zijn crash. Hij lag vierde in de tussenstand en had met een overwinning de leiding in het kampioenschap kunnen pakken. Nu zal de Trident-coureur juist verder terugvallen.
