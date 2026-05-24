De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zit erop. George Russell heeft beslag gelegd op pole position. Max Verstappen vinden we terug op de zesde startplaats. Daarmee is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada bekend.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada ging zaterdagavond om 22:00 uur van start. In een interessante sprintrace, waarin George Russell en Kimi Antonelli het stevig met elkaar aan de stok kregen, werd duidelijk dat de race pace van het team van Mercedes en McLaren niet ver uit elkaar ligt op het circuit in Montreal. Een goede startpositie was daarom van groot belang. Uiteindelijk was het Russell die beslag legde op de eerste startplaats voor zondagavond. De top vijf werd gecompleteerd door Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri en Lewis Hamilton.

Uitslag kwalificatie F1 Canada

Verstappen eindigde op de zesde plaats, met teammaat Isack Hadjar daarachter. Charles Leclerc, Arvid Lindblad en Franco Colapinto completeerden de top tien. Nico Hülkenberg trapte het linkerrijtje af op de elfde plaats, gevolgd door Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll en Valtteri Bottas op P22. Daarmee is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada bekend.

Voorlopige startopstelling F1 Canada

