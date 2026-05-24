Max Verstappen, RED BULL CONTENTPOOL, generic, 2026

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zit erop. George Russell heeft beslag gelegd op pole position. Max Verstappen vinden we terug op de zesde startplaats. Daarmee is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada bekend.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada ging zaterdagavond om 22:00 uur van start. In een interessante sprintrace, waarin George Russell en Kimi Antonelli het stevig met elkaar aan de stok kregen, werd duidelijk dat de race pace van het team van Mercedes en McLaren niet ver uit elkaar ligt op het circuit in Montreal. Een goede startpositie was daarom van groot belang. Uiteindelijk was het Russell die beslag legde op de eerste startplaats voor zondagavond. De top vijf werd gecompleteerd door Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri en Lewis Hamilton.

Uitslag kwalificatie F1 Canada

Verstappen eindigde op de zesde plaats, met teammaat Isack Hadjar daarachter. Charles Leclerc, Arvid Lindblad en Franco Colapinto completeerden de top tien. Nico Hülkenberg trapte het linkerrijtje af op de elfde plaats, gevolgd door Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll en Valtteri Bottas op P22. Daarmee is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada bekend.

Voorlopige startopstelling F1 Canada

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: 'Mentaal niet vol te houden'

Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden"

Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen

