Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen
De Grand Prix van Canada gaat vanavond om 22:00 uur Nederlandse tijd van start. De race op het Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal begint lokaal om 16:00 uur, wat door het tijdsverschil van zes uur resulteert in een late uitzending voor de Nederlandse kijker.
Dat de lichten pas om 22:00 uur doven, heeft te maken met een opvallende wijziging in het tijdschema, die enige tijd geleden al bekend werd gemaakt. De starttijd in Montreal is met twee uur naar achteren geschoven ten opzichte van voorgaande edities. De organisatie van de Formule 1 heeft hiertoe besloten om een directe overlap met de prestigieuze Indianapolis 500 te voorkomen.
Verschuiving op de kalender
Naast de latere starttijd heeft het evenement ook een nieuwe plek op de racekalender gekregen. Waar het raceweekend in Canada voorheen later in het seizoen plaatsvond, is het nu de vijfde ronde van het wereldkampioenschap. Oorspronkelijk was de race in Montreal de zevende ronde van het wereldkampioenschap, maar Bahrein en Saoedi-Arabië zijn inmiddels weggevallen. De race is naar voren gehaald en direct na de Grand Prix van Miami gepland. Deze logistieke aanpassing is doorgevoerd om de Noord-Amerikaanse races te consolideren en zo de ecologische voetafdruk van de sport te verkleinen.
Monaco maakt plaats voor Montreal
Door deze keuze neemt de Canadese race dit weekend de traditionele plek van de Grand Prix van Monaco in. De stratenrace in het prinsdom is hierdoor verplaatst naar het eerste weekend van juni. Voor de Nederlandse autosportfans betekent dit dat zij vanavond vanaf 22:00 uur klaar moeten zitten voor de hoofdrace, die uiterlijk rond middernacht ten einde zal komen.
