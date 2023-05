Wolff overstijgt vermogen van $1 miljard, Verstappen baalt van Honda | GPFans Recap

Jeen Grievink

Donderdag 25 mei 2023 22:20 - Laatste update: 22:21

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zijn aanbeland in Monaco, waar dit weekend de volgende Grand Prix op het programma staat. De race in het Prinsdom trekt veel bekijks en de meest vermogenden mensen meren hun jacht aan in de plaatselijke haven om vanuit daar het VIP-gedeelte van het circuit te betreden. In de paddock bevindt zich ook een man met een torenhoog vermogen en meerdere jachten: Toto Wolff. De Mercedes-teambaas wordt geschat op meer dan $1 miljard dollar door het zakenblad Forbes. Als mede-eigenaar van Mercedes ziet hij echter ook hoe Aston Martin afscheid neemt van zijn motoren en haar heil zoekt bij Honda vanaf 2026. Max Verstappen heeft op zijn beurt moeite met de werkwijze van Honda, dat eerder had aangegeven te willen stoppen met de Formule 1. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc reageert op transfer-perikelen Mercedes: "Het gerucht bestaat"

De transfercarrousel draait momenteel op volle toeren en Charles Leclerc wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Bij de Duitse renstal zou er een ruil kunnen plaatsvinden met Lewis Hamilton, die op zijn beurt dan vertrekt naar Ferrari. Leclerc reageert nu op de geruchten en sluit een toekomstige transfer niet volledig uit. Hamilton daarentegen heeft echter benadrukt niet te willen vertrekken bij Mercedes, al ontbreekt een handtekening van beide partijen onder een nieuwe verbintenis nog steeds. Hele artikel lezen? Klik hier!

Wolff rijkste man in de paddock: vermogen boven de $1 miljard

Toto Wolff (51) heeft een goed gevulde portemonnee, zo blijkt uit de laatste cijfers van zakenblad Forbes. De Oostenrijkse teambaas hoeft zich over zijn financiële toekomst al enige tijd geen zorgen meer te maken, maar recentelijk heeft hij de magische vermogensgrens van $1 miljard verbroken. Wolff bezit daarnaast een huis ter waarde van 62 miljoen dollar, meerdere sportwagens en vijf luxe jachten. Hele artikel lezen? Klik hier!

In beeld: Zo zien de nieuwe sidepods van Mercedes eruit

Het is erop of eronder voor Mercedes. De Duitse renstal heeft de W14 in Monaco voorzien van een flinke update en daarvoor heeft het team de sidepods radicaal veranderd. De luchthappers waren voorheen enorm smal, maar lijken momenteel meer op die van de concurrentie. Daarmee is het zeropod-concept naar de prullenbak verwezen en het wordt interessant om te zien hoe de wijziging gaat uitpakken. Volgens Lewis Hamilton is men de juiste weg ingeslagen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen betreurt vertrek Honda: "Beetje ongelukkig uitgepakt"

Honda gaat vanaf 2026 samenwerken met het Formule 1-team van Aston Martin. Tot die tijd blijft het nog de ondersteuning bieden aan Red Bull Racing. Max Verstappen betreurt de beslissing van de Japanse motorfabrikant, omdat zij eerder hadden gezegd te willen stoppen met de Formule 1, waardoor Red Bull een eigen motorenafdeling op moest zetten. "Een paar jaar geleden zeiden ze dat ze gingen stoppen, dus Red Bull zet een hele motorafdeling op en opeens zeggen ze dan weer dat ze toch doorgaan", zo moppert Verstappen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Alonso deelt tik uit aan Hamilton: "Zei toch altijd 'samen winnen, samen verliezen'?"

De kranten staan de laatste dagen vol met geruchten, aannames en verwachtingen omtrent de toekomst van Lewis Hamilton en zijn mogelijke overstap naar Ferrari. Fernando Alonso mocht aanschuiven bij de persconferentie in Monaco en kreeg de vraag of hij nog advies had voor Hamilton. De Spanjaard reageerde gevat. "Hij heeft altijd gezegd dat hij samen - met het team - wint en verliest. Als hij nu niet wint, moet hij blijven", zo grapte Alonso. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen over geruchten Hamilton: 'Zijn misschien wel goed voor zijn salaris'

Max Verstappen denkt dat de geruchten omtrent een transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari nog wel eens goed uit kunnen pakken voor de portemonnee van de zevenvoudig wereldkampioen. Dit zei de Red Bull-coureur tegenover onder meer GPFans tijdens het persmoment in Monaco. "Misschien is het wel goed (de geruchten, red.), want het verhoogt de prijs een beetje die Mercedes moet betalen, dus dat is goed (voor Hamilton, red.)", zo knipoogt Verstappen. Hele artikel lezen? Klik hier!