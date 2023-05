Redactie

Het is erop of eronder voor Mercedes. De Duitse renstal heeft de W14 voorzien van een flinke update en daarvoor heeft het team de sidepods radicaal veranderd. De luchthappers waren voorheen enorm smal, maar lijken momenteel meer op die van de concurrentie. Daarmee is het zeropod-concept naar de prullenbak verwezen en het wordt interessant om te zien hoe de wijziging gaat uitpakken.

Mercedes heeft het innovatieve concept in 2023 nog een poging gegeven, maar is tot de conclusie gekomen dat het niet de juiste weg is voor de terugkeer naar de top. Lewis Hamilton en George Russell spraken vooral over de onvoorspelbaarheid van de W14 en dat zou met de nieuwe sidepods een stuk minder moeten worden. Toch is het weekend waarin het team de nieuwe onderdelen laat debuteren niet ideaal, want Monaco is niet representatief voor de rest van de kalender. Het Duitse team had het pakket in Imola willen brengen, maar door de annulering is dat doorgeschoven naar de race in Monte Carlo.

Eerste glim van nieuwe sidepods W14

De eerste beelden van de 'nieuwe' W14 doken woensdag al op en inmiddels is er meer materiaal beschikbaar.