Jeen Grievink

Donderdag 25 mei 2023 17:56 - Laatste update: 18:00

Max Verstappen denkt dat de geruchten omtrent een transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari nog wel eens goed uit kunnen pakken voor de portemonnee van de zevenvoudig wereldkampioen. Dit zei de Red Bull-coureur tegenover onder meer GPFans tijdens het persmoment in Monaco.

Naarmate het seizoen vordert en een nieuwe deal tussen Hamilton en Mercedes uitblijft, nemen de geruchten toe. Hamilton wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari en dat is niet voor het eerst. De Scuderia zou bereid zijn 40 miljoen dollar neer te tellen voor de diensten van de coureur uit Stevenage. Mercedes doet er op haar beurt echter alles aan om hun goudhaantje binnenboord te houden. Dit getouwtrek zou nog wel eens positief kunnen uitpakken voor het uiteindelijke salarisstrookje van Hamilton, zo denkt Verstappen, die de geruchten verder niet zijn probleem vindt.

Verstappen "niet geïnteresseerd" in geruchten Hamilton

Hamilton heeft al vaker aangegeven dat rijden voor Ferrari voor iedere coureur een soort jongensdroom is. Toch is hij zelf inmiddels 38 jaar en is een dienstverband bij de Italiaanse renstal er nog steeds niet van gekomen. Als hij deze stap ooit nog wil maken, dan lijkt nu het juiste moment. Niet zozeer vanwege de auto die Ferrari hem kan bieden, maar wel gezien zijn leeftijd, de huidige situatie bij Mercedes en de financiële vooruitzichten. Wat vindt Verstappen hier eigenlijk van? Het werd hem gevraagd tijdens het gebruikelijke persmoment in aanloop naar het raceweekend in Monaco. "Ik ben er niet in geïnteresseerd, het is niet mijn probleem", zo reageerde hij tegenover onder meer GPFans.

Geruchten kunnen Hamilton meer salaris opleveren

"Het is uiteindelijk zijn beslissing, nietwaar?", zo vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Ik denk dat hij gelukkig is bij Mercedes en ze hebben veel gewonnen samen." Maar Verstappen weet ook dat dit soort geruchten gebruikt kunnen worden om ergens een hoger salaris voor elkaar te krijgen. "Misschien is het wel goed (de geruchten, red.), want het verhoogt de prijs een beetje die Mercedes moet betalen, dus dat is goed (voor Hamilton, red.)", zo knipoogt Verstappen.