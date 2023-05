Jeen Grievink

Donderdag 25 mei 2023 09:24

Toto Wolff (51) heeft een goed gevulde portemonnee, zo blijkt uit de laatste cijfers van zakenblad Forbes. De Oostenrijkse teambaas hoeft zich over zijn financiële toekomst al enige tijd geen zorgen meer te maken, maar recentelijk heeft hij de magische vermogensgrens van $1 miljard verbroken.

Wolff staat uiteraard te boek als uiterst succesvolle teambaas in de Formule 1, maar dat is niet waar hij het gros van zijn vermogen mee heeft verdiend. Voordat de man uit Wenen in de paddock terechtkwam, concentreerde hij zich voornamelijk op het doen van investeringen. Met zijn ervaring als bankier wist Wolff hoe hij zijn geld het best kon spenderen met het oog op de toekomst. Wolff investeerde onder meer in de Formule 1-teams van Williams en Mercedes, maar kwam ook aan het roer te staan van bedrijven als BRR Rally Racing - één van de grootste leveranciers in de rallysport in Europa - en een managementbedrijf dat coureurs begeleid. Ook investeerde hij in het Duitse HWA AG.

Vermogen Wolff deels gevoed vanuit Formule 1

Wolff richtte verschillende bedrijven op en investeerde zijn geld slim. Toen hij bij Mercedes terechtkwam, verwierf hij 33% van de aandelen, waardoor hij voor 1/3 eigenaar is van het uiterst succesvolle Formule 1-team. Daarnaast bekleedt Wolff ook nog de rol van teambaas en CEO van de Duitse renstal. Deze activiteiten leveren hem ook nog een bijzonder leuk zakcentje op. Het Franse Sportune beweert dat Wolff zo'n 16 miljoen dollar per jaar overgemaakt krijgt voor zijn geleverde diensten in de paddock. Hiermee is hij veruit de best verdienende teambaas en verdient hij zelfs meer dan het gros van de Formule 1-coureurs.

Wolff heeft astronomisch vermogen van $1,1 miljard

Met zijn vermogen overstijgt Wolff met gemak zijn collega's in de paddock. Sterker nog: het vermogen van Wolff zou acht keer zo hoog zijn als het vermogen van alle andere teambazen bij elkaar. Wolff heeft inmiddels een duizelingwekkend vermogen van $1,1 miljard. Hiermee is hij - volgens zakenblad Forbes - de nummer 2521 op de lijst van rijkste mensen ter wereld.

Luxeleventje van Wolff in Zwitserland

Een deel van zijn geld heeft Wolff ook gebruikt om zijn eigen leven - en dat van vrouw Susie Wolff - wat verder te verrijken. Zo hebben ze een bescheiden optrekje gekocht in Zwitserland, ter waarde van een duizelingwekkende 62 miljoen dollar. Het betreft hier een ultraluxe villa met een oppervlakte van zo'n 18.000 vierkante meter. De woning is voorzien van drie zwembaden, een bowlingbaan, thuisbar, tennisbaan, wijnkelder, bioscoop en 11 badkamers, zo meldt Caknowledge.

Sportauto's en luxe jachten

Bij het gigantische paleis van Wolff, staan ook een aantal van zijn luxe auto's geparkeerd. De Oostenrijker heeft onder meer de sleutels van een Porsche 718 Kaaiman, Mercedes-AMG GT en McLaren 720S. Daar houdt het allemaal echter nog niet op, want naast vervoersmiddelen op het land, beschikt Wolff ook over vervoersmiddelen op het water. De 51-jarige is eigenaar van maar liefst 2 megajachten en 3 kleinere, luxe uitgevoerde modellen. Gemiddeld zijn deze gevaarten tussen de 15 en 20 miljoen dollar per stuk waard.