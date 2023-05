Jeen Grievink

Donderdag 25 mei 2023 20:52

De kranten staan de laatste dagen vol met geruchten, aannames en verwachtingen omtrent de toekomst van Lewis Hamilton en zijn mogelijke overstap naar Ferrari. Fernando Alonso mocht aanschuiven bij de persconferentie in Monaco en kreeg de vraag of hij nog advies had voor Hamilton. De Spanjaard reageerde gevat.

Hoewel Hamilton zelf inmiddels heeft ontkracht dat hij mogelijk gaat vertrekken bij Mercedes na afloop van dit seizoen, blijft het verhaal een hot topic bij de media. Want hoe vaak is het wel niet gebeurd dat een coureur A zegt voor de camera's en B doet achter de schermen. De media zien het dan ook nog steeds als een mogelijkheid dat Hamilton naar Ferrari verkast. Deze storm zal waarschijnlijk ook pas definitief gaan liggen als de handtekeningen van Mercedes én Hamilton op hetzelfde papierwerk staan. En zover is het nog niet, dus moest ook Alonso er vandaag tijdens de mediasessie - in aanwezigheid van GPFans - aan geloven. Hij kreeg de vraag of hij nog advies had voor Hamilton in zijn keuze voor de toekomst.

Samen winnen, samen verliezen

Toen Alonso de vraag voorgeschoteld kreeg van de pers, kon hij het niet laten een klein sneertje uit te delen aan zijn oud-collega. "Ik heb geen idee, maar hij heeft altijd gezegd dat hij samen - met het team - wint en verliest. Als hij nu niet wint, moet hij blijven", zo grapte Alonso. Een antwoord dat in de smaak viel bij de aanwezige pers, want er werd kostelijk gelachen om de gevatte opmerking van de Spanjaard. Hamilton lijkt dus gehoor te geven aan de woorden van Alonso, want zelf zei hij vandaag dat er een nieuw contract met Mercedes in de pijpleiding zit. Hamilton lijkt zodoende ook in mindere tijden zijn team trouw te blijven.