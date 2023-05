Jordy Stuivenberg

Dinsdag 23 mei 2023 10:20 - Laatste update: 13:05

Luca Furbatto stelt dat de Aston Martin AMR23 absoluut geen kopie is van de dominante Red Bull RB18 van vorig seizoen. De Engineering Director van Aston Martin stelt dat de basis van de auto’s teveel verschilt om zo te werk te gaan.

Aston Martin is de verrassing van het huidige seizoen. Het team scoorde in heel 2022 ‘slechts’ 55 punten en eindigde daarmee als zevende in het kampioenschap. De teller staat na vijf races al op 102 punten, terwijl het Britse team de tweede plaats in het klassement bezet. Hoe het team zo’n sprong heeft kunnen maken, is voor de buitenwacht wel duidelijk. Het voormalige Racing Point zou de kopieermachine weer van stal hebben gehaald en deze keer niet de Mercedes, maar de Red Bull-auto van vorig jaar hebben overgetrokken.

Furbatto werkte in het verleden voor McLaren, Toro Rosso, Manor en Alfa Romeo, dus weet hoe het er bij de verschillende teams aan toe gaat. Hij stelt dan ook dat het onmogelijk is om een auto als de Red Bull te kopiëren. Dat heeft er alles mee te maken dat er een Mercedes-blok onder de motorkap ligt en dat ook de versnellingsbak en achterwielophanging uit de fabriek van het Duitse merk afkomstig zijn.

Vorig jaar al verbetering zichtbaar

“De onderliggende techniek van deze twee auto’s is zo verschillend, dat het onmogelijk is een kopie te maken”, vertelt Furbatto in gesprek met het Spaanse Marca. Hij benadrukt dat het binnenhalen van Eric Blandin (ex-Mercedes) en Dan Fallows (ex-Red Bull) wel de gewenste impact heeft gehad. “Dan en Eric hebben een totaal andere werkwijze op onze aerodynamica losgelaten. Als je kijkt naar onze rondetijden, dan is dat een heel belangrijke stap geweest. Kijk je echter naar vorig jaar, dan zag je dat we in de tweede helft van het seizoen ook al veel beter presteerden.”

Daarbij was het van doorslaggevend belang dat het oude concept al vroeg in het seizoen werd losgelaten, toen duidelijk was dat Aston Martin daarmee niet de gewenste stap richting de top zou kunnen maken. “We hebben ons concept na de zesde race veranderd en ook in februari hebben we al nieuwe onderdelen geïntroduceerd toen de Red Bull nog niet eens gepresenteerd was. We weten waar we fouten hebben gemaakt, maar met de verbeteringen van vorig seizoen ging het beter en beter. Uiteindelijk waren we het vijfde team en scoorde we regelmatig punten.”