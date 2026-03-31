Piastri doet merkwaardige bewering over Mercedes-auto: "Dat weten we nog van vorig jaar"
Oscar Piastri heeft tijdens de Grand Prix van Japan een uitstekend resultaat geboekt door als tweede over de streep te komen. De Australiër wist daarmee één van de coureurs van Mercedes achter zich te houden. Hoewel de renstal uit Brackley dit seizoen met de W17 de absolute benchmark is en de eerste drie races wist te winnen, ziet de McLaren-coureur dat de concurrentie niet onverslaanbaar is. Piastri kende een sterke start vanaf de derde positie en kreeg direct een positief gevoel over de competitiviteit van zijn MCL40 .
De jonge coureur stelt dat het bezitten van het snelste materiaal geen garantie is voor succes. "Ja, ik denk dat we nog wel van vorig jaar weten, dat zelfs wanneer je de beste auto hebt, je die nog steeds op een ongelooflijk hoog niveau moet benutten", stelt Piastri. "Ik denk dat wij dat in de race heel goed gedaan hebben." Dat hij de Mercedes-coureur achter zich wist te houden, stemt hem positief. "Het is altijd interessant wanneer iemand de snelste auto heeft, maar dat het op een bepaalde manier toch niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn. Ik denk dat het bemoedigend was dat ik George zo lang achter me kon houden."
Strategische pech voor Russell
Dat George Russell de snelheid van de McLaren niet kon evenaren, had deels te maken met strategische pech en technische problemen. De Brit, die de race als vierde afsloot, kwam een ronde voor de safetycar naar binnen en liep daardoor een voordelige pitstop mis. Daarnaast kampte zijn Mercedes met een softwarematige fout in het elektrische systeem. Deze bug veroorzaakte een ongewenste 'super clip' en een limiet op het opladen van de batterij, waardoor Russell zich niet optimaal kon verdedigen.
Realisme bij McLaren
Ondanks de tweede plaats blijft Piastri realistisch over de krachtsverhoudingen . "We maken ons geen illusies", benadrukt hij. "We hebben het afgelopen weekend goed gedaan, en toch werden we met vijftien seconden verslagen. Dus we hebben een behoorlijk gat te dichten. Ik heb er vertrouwen in dat we daar kunnen komen, maar we hebben nog wel wat werk te doen." Dat werk is ook nodig aan de andere kant van de garage, waar teamgenoot Lando Norris als vijfde eindigde na een moeizaam weekend. Norris verloor kostbare rijtijd tijdens de vrije trainingen vanwege een hydraulisch lek, waardoor hij slechts zestien ronden kon rijden en de rest van het weekend achter de feiten aanliep.
Zorgen over veiligheid en motorreglementen
Naast de strijd op de baan spelen er ook zorgen over de huidige motorreglementen en de veiligheid. Op donderdag 9 april staat er een overleg gepland tussen de Formule 1-teams en de FIA om de regels rondom de krachtbronnen en het energiebeheer te bespreken. Een recente crash van Oliver Bearman vormde hiervoor de druppel. Piastri deelt de zorgen over de extreme snelheidsverschillen die door de elektrische systemen kunnen ontstaan. "We zitten vast aan deze krachtbronnen, daar kunnen we niet meer omheen. Ik zag ook geen knipperende achterlamp bij Franco Colapinto, dus volgens mij was hij niet eens aan het superclippen. Dat is natuurlijk wel enigszins zorgwekkend", besluit de Australiër.
