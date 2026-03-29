Lewis Hamilton kende een frustrerende middag tijdens de Grand Prix van Japan. De zevenvoudig wereldkampioen leek in de slotfase van de race op het circuit van Suzuka af te stevenen op een podiumplaats, maar viel door een mysterieus verlies van motorvermogen ver terug. De Brit, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Ferrari, eist opheldering van zijn team over het snelheidsverschil met zijn teamgenoot Charles Leclerc.

De race begon nog hoopvol voor Hamilton, die zich als zesde had gekwalificeerd. Na een vroege inhaalactie op polesitter Kimi Antonelli, die hem overigens een ronde later alweer passeerde, profiteerde de Ferrari-coureur optimaal van een safetycar-situatie. Deze neutralisatie volgde op een zware crash van Oliver Bearman, die met 308 kilometer per uur en een impact van 50G in de bandenstapels van de Spoon-bocht belandde. Bearman bleef daarbij stabiel en liep geen botbreuken op. Door een gratis pitstop kwam Hamilton als derde de baan op en wist hij voormalig teamgenoot George Russell te passeren, waarna de problemen met zijn SF-26 aan het licht kwamen.

Problemen met het vermogen

In de slotfase bleek de Brit niet in staat om zijn positie te verdedigen tegen Leclerc, Russell en Lando Norris. "Ik worstelde gewoon met het vermogen in de race. Om de een of andere reden kwam ik tekort", zo citeert PlanetF1 Hamilton. De coureur stelt dat hij constant in de verdediging werd gedrongen . "De jongens om me heen leken vandaag gewoon meer vermogen te hebben. Ik moet proberen te begrijpen hoe dat kan, of mijn motor minder leverde of wat dan ook", stelt hij. "Op de een of andere manier had Charles vandaag meer vermogen dan ik, in dezelfde auto", aldus de teleurgestelde coureur.

Verklaring van Ferrari

Hoewel Hamilton na zijn eerdere podiumplaats in China hoopte op een nieuwe trofee, moest hij toezien hoe Leclerc er met de derde plek vandoor ging. Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was er echter geen sprake van een mechanisch defect aan de verbrandingsmotor. De teambaas wees na afloop op een suboptimaal gebruik van het elektrische vermogen. Uit technische analyses bleek bovendien dat Leclerc de energie uit zijn batterij veel effectiever wist in te zetten tijdens de cruciale acceleratiefasen, wat het snelheidsverschil tussen beide coureurs verklaart. "Ik had een heel goede stint waarin ik de banden spaarde, maar daarna had ik gewoon niet de snelheid om bij te blijven", blikt Hamilton terug op zijn eigen race. "En het is nooit leuk als je nog maar net aanhaakt bij een groepje", besluit hij.