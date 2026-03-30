Verstappen, socials

Verstappen wijst naar knokpartij met Gasly: 'Hij deed het perfect'

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO
Verstappen wijst naar knokpartij met Gasly: 'Hij deed het perfect'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Max Verstappen voormalig teamgenoot Pierre Gasly liever voorbij was gegaan, moest hij achteraf ook toegeven dat de Alpine zijn verdedigingswerk prima op orde had. Gasly wist uiteindelijk Verstappen voor te blijven en kwam als zevende over de streep in Suzuka.

Verstappen vertrok zondagochtend van buiten de top tien. Nadat hij zich uiteindelijk na de safety car had gesetteld achter Gasly, werd het zijn taak om het gat richting de Fransman te verkleinen. De laatste twintig ronden zat de Nederlander binnen één seconde van de Alpine-coureur, maar het puike verdedigingswerk van de voormalig teamgenoot van Verstappen zorgde ervoor dat de viervoudig kampioen er niet voorbij kwam.

Verstappen vol lof over verdediging Gasly

Verstappen kan achteraf niet anders dan een pluim uitdelen aan Gasly. Bij Canal+ legt hij uit: "Pierre heeft het fantastisch gedaan, geen fouten, een zeer goede tweede stint." Verstappen kwam er in de laatste chicane een aantal keren voorbij, maar werd vervolgens weer door Gasly gepakt op start/finish. "Ik heb hem één keer ingehaald, maar hij haalde me weer in op het rechte stuk. Ik kon alleen maar hopen dat hij een fout zou maken, maar hij deed alles perfect," zo legt Verstappen uit.

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

  • 1 uur geleden
  • 7
Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

  • Gisteren 15:51
  • 34
Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

  • Gisteren 19:58
  • 7
'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

  • 3 uur geleden
  • 5
'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

  • Gisteren 16:29
  • 15
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"

Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"

  • Gisteren 13:36
  • 10

12:00
Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"
11:31
Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment
10:59
Tim Coronel klaar met 'kapotte' Formule 1: "Slechtste race die ik ooit heb gezien"
10:29
'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'
09:58
Olav Mol ziet nauwere samenwerking McLaren en Mercedes: "Tussen de Ferrari's krijgen"
Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Gisteren 15:00 8
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Gisteren 14:02 19
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Gisteren 12:59
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Gisteren 12:26 15
