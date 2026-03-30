Verstappen wijst naar knokpartij met Gasly: 'Hij deed het perfect'
Verstappen wijst naar knokpartij met Gasly: 'Hij deed het perfect'
Hoewel Max Verstappen voormalig teamgenoot Pierre Gasly liever voorbij was gegaan, moest hij achteraf ook toegeven dat de Alpine zijn verdedigingswerk prima op orde had. Gasly wist uiteindelijk Verstappen voor te blijven en kwam als zevende over de streep in Suzuka.
Verstappen vertrok zondagochtend van buiten de top tien. Nadat hij zich uiteindelijk na de safety car had gesetteld achter Gasly, werd het zijn taak om het gat richting de Fransman te verkleinen. De laatste twintig ronden zat de Nederlander binnen één seconde van de Alpine-coureur, maar het puike verdedigingswerk van de voormalig teamgenoot van Verstappen zorgde ervoor dat de viervoudig kampioen er niet voorbij kwam.
Verstappen vol lof over verdediging Gasly
Verstappen kan achteraf niet anders dan een pluim uitdelen aan Gasly. Bij Canal+ legt hij uit: "Pierre heeft het fantastisch gedaan, geen fouten, een zeer goede tweede stint." Verstappen kwam er in de laatste chicane een aantal keren voorbij, maar werd vervolgens weer door Gasly gepakt op start/finish. "Ik heb hem één keer ingehaald, maar hij haalde me weer in op het rechte stuk. Ik kon alleen maar hopen dat hij een fout zou maken, maar hij deed alles perfect," zo legt Verstappen uit.
