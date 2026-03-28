Red Bull Racing houdt hoop op verbetering: "Misschien iets meer tijd nodig"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Red Bull-teambaas Laurent Mekies moet na de kwalificatie in Japan toegeven dat het team duidelijk nog niet is waar het wil zijn. Hoewel Isack Hadjar nog wist door te stoten naar Q3, bleef Max Verstappen met de updates aan zijn RB22 steken in Q2.

Voor Red Bull lijkt het weekend in Japan er wederom één te worden om snel te vergeten. In Australië viel Hadjar uit met motorproblemen en wist Verstappen vanaf P20 naar de zesde plek te rijden. In China was het Verstappen die met problemen zijn race moest staken, terwijl Hadjar uiteindelijk als zesde over de streep kwam. Het team kon de afgelopen jaren nog vechten voor de bovenste plekken, maar komt inmiddels met grote moeite de top acht in.

Mekies stelt in het persbericht van Red Bull dat het een pittig weekend tot nu toe is geweest. “We hebben nog veel werk te verrichten en staan nog ver van waar we willen staan. Het is een zware klus voor beide coureurs op het circuit. Sommige moeilijkheden die we hier tegenkomen, zijn niet heel anders dan in China,” legt de Fransman uit.

Red Bull heeft tijd nodig

Waar Verstappen na afloop van de kwalificatie terneergeslagen was, maar niet gefrustreerd, ziet Mekies nog wel licht aan het einde van de tunnel. “Het heeft misschien iets meer tijd nodig, maar de juiste weg vooruit is om dieper te graven. We moeten begrijpen wat ons beperkt, om zo sterker terug te komen,” aldus Mekies.

Race in Suzuka wordt vooral leermoment

Toch staat zondagochtend de Grand Prix van Japan op het programma en Mekies onthult dat de race vooral in het teken staat van data verzamelen: “Voor de race ligt de focus vooral op verder leren. We gaan alle data gebruiken die we kunnen krijgen om zo met meer ontwikkelingen te komen. Na dit weekend hebben we weer wat tijd om aan de verdere ontwikkeling van de auto te werken.”

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

