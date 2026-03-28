De derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 wordt zondag verreden in Japan. Vanwege het tijdsverschil met Nederland en de zomertijd die van zaterdag- op zondagnacht ingaat, betekent dit vroeg dag voor de fans hier.

De Grand Prix van Japan heeft in het verleden al meer dan eens het decor gevormd voor spektaculaire races. Verstappen won de race achtereenvolgend in 2022, 2023, 2024 en 2025. Daarmee is hij de enige coureur die in het grondeffect-tijdperk van de Formule 1 de Grand Prix van Japan op zijn naam heeft geschreven. Maar maakt de Limburger aanstaande zondag opnieuw kans op de overwinning? Kijkend naar de recente problemen bij Red Bull Racing, lijkt de kans klein. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag op de elfde plaats.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Japan?

Dat het circuit in Suzuka Verstappen goed ligt, kan uiteraard in zijn voordeel werken. We hebben in het verleden vaker magische dingen gezien van rijders op specifieke circuits. In 2022 vormde Suzuka nog het decor voor de tweede wereldtitel van Verstappen. De 28-jarige coureur won destijds de race, met Leclerc daarachter op de tweede plaats. Het lijkt er echter niet op dat de RB22 Verstappen in staat stelt om morgen een magische inhaalrace op de mat te leggen. De Grand Prix van Japan gaat om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.

Startopstelling voor de Grand Prix van Japan

Gerelateerd