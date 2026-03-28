Max Verstappen's Red Bull followed by Lewis Hamilton's Ferrari on track at Suzuka framed by cherry blossom

Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan

Max Verstappen's Red Bull followed by Lewis Hamilton's Ferrari on track at Suzuka framed by cherry blossom — Foto: © IMAGO
Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 wordt zondag verreden in Japan. Vanwege het tijdsverschil met Nederland en de zomertijd die van zaterdag- op zondagnacht ingaat, betekent dit vroeg dag voor de fans hier.

De Grand Prix van Japan heeft in het verleden al meer dan eens het decor gevormd voor spektaculaire races. Verstappen won de race achtereenvolgend in 2022, 2023, 2024 en 2025. Daarmee is hij de enige coureur die in het grondeffect-tijdperk van de Formule 1 de Grand Prix van Japan op zijn naam heeft geschreven. Maar maakt de Limburger aanstaande zondag opnieuw kans op de overwinning? Kijkend naar de recente problemen bij Red Bull Racing, lijkt de kans klein. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag op de elfde plaats.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Japan?

Dat het circuit in Suzuka Verstappen goed ligt, kan uiteraard in zijn voordeel werken. We hebben in het verleden vaker magische dingen gezien van rijders op specifieke circuits. In 2022 vormde Suzuka nog het decor voor de tweede wereldtitel van Verstappen. De 28-jarige coureur won destijds de race, met Leclerc daarachter op de tweede plaats. Het lijkt er echter niet op dat de RB22 Verstappen in staat stelt om morgen een magische inhaalrace op de mat te leggen. De Grand Prix van Japan gaat om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.

Startopstelling voor de Grand Prix van Japan

# Coureur Team
1Kimi AntonelliMercedes
2George RussellMercedes
3Oscar PiastriMcLaren
4Charles LeclercFerrari
5Lando NorrisMcLaren
6Lewis HamiltonFerrari
7Pierre GaslyAlpine
8Isack HadjarRed Bull Racing
9Gabriel BortoletoAudi
10Arvid LindbladRacing Bulls
11Max VerstappenRed Bull Racing
12Esteban OconHaas
13Nico HülkenbergAudi
14Liam LawsonRacing Bulls
15Franco ColapintoAlpine
16Carlos SainzWilliams
17Alexander AlbonWilliams
18Oliver BearmanHaas
19Sergio PérezCadillac
20Valtteri BottasCadillac
21Fernando AlonsoAston Martin
22Lance StrollAston Martin

Formule 1-fans woedend na zien beelden Verstappen en Russell: "Dit is onacceptabel"

Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"

Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan

Social media neemt Red Bull Racing onder vuur na volgende drama voor Verstappen

Verstappen weet het niet meer: "Het erge is dat ik niet eens boos ben, dat is niet goed"

Antonelli pakt pole voor GP Japan, Verstappen sneuvelt in Q2 achter teammaat Hadjar

